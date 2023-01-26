Банкиры назвали проблемы развертывания банковских «пунктов несокрушимости» — Finance.ua
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Банкиры назвали проблемы развертывания банковских «пунктов несокрушимости»

Казна и Политика
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Банкиры назвали проблемы развертывания банковских «пунктов несокрушимости»
Банкиры назвали проблемы развертывания банковских «пунктов несокрушимости»
Банкиры рассказали о наибольших сложностях развития сети банковских «пунктов несокрушимости» во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
Заместитель главы НБУ Алексей Шабан отмечает, что даже дежурное отделение с генератором из сети Power Banking не работает ежеминутно с 9 утра до 18 вечера.
«Банки на наших встречах меряются, у кого какое время подключения. Неделю назад было 20 минут, а сейчас вкладываются в 8-10 минут. Мы понимаем, что генератору нужен технологический перерыв. Главное — чтобы люди, проживающие в районе этого отделения, знали, что они смогут прийти, не в любую минуту, но смогут прийти и получить свои наличные деньги», — рассказал Алексей Шабан.
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Сложности возникают даже при ежедневном обслуживании генераторов.
«Генератор нужно выкатить (на улицу. — Ред.). Он весит 100-200 кг, а в отделении, например женщины работают. Есть и другие технологические моменты. В Украине, к сожалению, нет аутсорсорсинговых компаний, готовых взять такой объем: у нас 450 отделений в сети Power Banking. Мы были бы рады нанять одного аутсорсера, который отвечал бы за работоспособность и нес финансовую ответственность за неработу или несвоевременное переключение в случае блэкаута. Это все ложится на банк: этим занимаются начальники отделений плюс техническая помощь персонала», — говорит заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес Антон Тютюн.
По данным НБУ, сеть Power Banking охватывает 1827 отделений банков, что составляет 40% от общего количества действующих отделений почти в 300 населенных пунктах.
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Проще это разрешается в банках с меньшей сетью.
«У нас небольшое количество отделений, поэтому мы привлекли аутсорсинговую компанию, занимающуюся подключением в регионах. Для того чтобы их представители подъехали к нашему отделению и подключили генератор, нужно от 30 до 50 минут. В Киеве мы наняли в штат электриков. И это тоже оказалось не очень простой задачей, потому что спрос на электриков значительно увеличился», — рассказала директор департамента поддержки и координации работы сети Правэкс Банка Людмила Киндер.
Заместитель председателя правления Кредобанка Олег Нога упомянул, что «были проблемы у некоторых банков с обеспечением валютной наличности».
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Возникали и более неожиданные вопросы.
«Мы получили письма от Нацполиции, что они не несут материальную ответственность за сохранение ценностей в период отключения энергосетей. Мы по-разному обеспечиваем безопасность наших отделений, но если мы совместно решаем эту задачу, то все службы и органы власти и правопорядка должны пытаться обеспечить государственную задачу работы и безопасности критической инфраструктуры», — считает председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.
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Технические вопросы не единственные. «Power Banking — это не просто о генераторах и старлинках, то есть о работоспособности. Это необходимое условие, но точно не достаточное. Персонал должен быть готов отвечать на все вопросы клиентов других банков и предоставлять услуги. Мы должны выдать средства и максимально предоставить более широкий перечень услуг, чем мы предоставляли раньше», — говорит Антон Тютюн.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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