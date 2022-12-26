В Украине заработал Power Banking. Как будут работать банки в условиях блэкаутов — Finance.ua
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В Украине заработал Power Banking. Как будут работать банки в условиях блэкаутов

Казна и Политика
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В Украине заработал Power Banking. Как будут работать банки в условиях блэкаутов
В Украине заработал Power Banking. Как будут работать банки в условиях блэкаутов
Национальный банк Украины совместно с другими украинскими банками создал единую сеть Power Banking. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отделения сети снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.
«По поручению президента, правительство и местные администрации реализуют проект поддержки наших людей, создав сеть „пунктов несокрушимости“. Со своей стороны, банки защищают финансовый фронт, и их задача — обеспечить непрерывность предоставления банковских услуг», — подчеркнул Глава Национального банка Андрей Пышный.
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На сегодняшний день сеть Power Banking объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута (около 80% из них — это отделения системно важных банков).
В условиях блэкаута в отделениях будут доступны следующие услуги:
  • получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
  • платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
  • обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);
  • консультации менеджеров по финансовым вопросам.
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Кроме того, в отделениях сети введен банкоматный национальный роуминг. Его цель — предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.
Карта отделений сети Power Banking регулярно обновляется на отдельной веб-странице Национального банка.
С расширением сети Power Banking будет расти список отделений.
Узнать отделение общей банковской сети можно будет по специальной маркировке «Power Banking» на входе. Этот знак будет свидетельствовать, что отделение специально оборудовано и будет работать при длительном отсутствии электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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