В НБУ рассказали о лимитах на снятие наличных в Power Banking — Finance.ua

В НБУ рассказали о лимитах на снятие наличных в Power Banking Сегодня 09:35 — Личные финансы

В НБУ рассказали о лимитах на снятие наличных в Power Banking

Из-за угрозы полного блэкаута в результате массированного ракетного обстрела системно важные банки объединились в единую систему — Банк несокрушимости (Power Banking).

Об этом пишет 24 канал.

Национальный роуминг

В рамках Power Banking будет действовать и так называемый национальный роуминг, введенный в отделениях объединенной сети банков.

Его цель — предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

«В среднем сумма составляет от 10 — 20 тысяч на операцию в сутки», — рассказали в НБУ.

Банкоматы и терминалы в Пунктах несокрушимости

По поручению Президента Украины и правительства местные администрации работают над созданием сети Пунктов несокрушимости. В свою очередь банки готовятся по возможности обеспечить часть Пунктов несокрушимости банкоматами и терминалами самообслуживания.

«Это поможет увеличить количество мест, кроме отделений банков, где граждане, в случае необходимости, смогут сделать безналичные переводы или получить наличные деньги», — пояснил регулятор.

По информации, которую уже предоставили банки НБУ, в отдельных Пунктах несокрушимости уже есть:

Ощадбанк. 57 банкоматов и 38 информационно-платежных терминалов — в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях;

ПриватБанк. 44 банкомата и 21 информационно-платежный терминал — в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Сколько банков присоединилось к Банку несокрушимости

По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания общей сети отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Сеть Power Banking уже объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой сети, и привлекает других участников банковского рынка. Сейчас более 1200 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута (около 80% из них — это отделение системно важных банков), рассказали в НБУ.

Отделения общей сети Power Banking обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

Справка Finance.ua:

карта отделений сети Power Banking регулярно обновляется на отдельной веб-странице Национального банка.

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Телеканал 24 По материалам:

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