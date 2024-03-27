Нацбанк может отказаться от долларовой привязки к курсу гривны — Finance.ua
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Нацбанк может отказаться от долларовой привязки к курсу гривны

Валюта
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Нацбанк может отказаться от долларовой привязки к курсу гривны
Нацбанк может отказаться от долларовой привязки к курсу гривны
В Национальном банке Украины могут отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как отмечается, в конце февраля Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков впервые осуществил первый периодический обзор индикаторов валютного рынка (официального курса нацвалюты к иностранным валютам, учетной стоимости банковских металлов, справочного значения курса гривны к доллару).

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Хотя валютная структура сделок на украинском валютном рынке подтверждает статус доллара как ключевой курсообразующей валюты, однако в сегменте операций финучреждений с клиентами количество сделок в евро еще до войны имело растущую тенденцию. Так, доля сделок в евровалюте по сделкам по приобретению безналичной валюты клиентами приблизилась к 50%.
«Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки», — подчеркнули в Нацбанке.
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Также сделаны следующие выводы для дальнейших действий:
  • хотя индикаторы валютного рынка страны и методология расчета соответствуют условиям и потребностям рынка, однако следует дополнить расчетом справочного значения курса нацвалюты к евро;
  • есть целесообразность в переходе к единому (ежедневному) перечню валют с целью установления официального курса нацвалюты.
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По материалам:
Novyny.live
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