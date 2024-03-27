Нацбанк может отказаться от долларовой привязки к курсу гривны — Finance.ua

Нацбанк может отказаться от долларовой привязки к курсу гривны Сегодня 16:45 — Валюта

Нацбанк может отказаться от долларовой привязки к курсу гривны

В Национальном банке Украины могут отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Как отмечается, в конце февраля Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков впервые осуществил первый периодический обзор индикаторов валютного рынка (официального курса нацвалюты к иностранным валютам, учетной стоимости банковских металлов, справочного значения курса гривны к доллару).

Хотя валютная структура сделок на украинском валютном рынке подтверждает статус доллара как ключевой курсообразующей валюты, однако в сегменте операций финучреждений с клиентами количество сделок в евро еще до войны имело растущую тенденцию. Так, доля сделок в евровалюте по сделкам по приобретению безналичной валюты клиентами приблизилась к 50%.

«Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки», — подчеркнули в Нацбанке.

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Также сделаны следующие выводы для дальнейших действий:

хотя индикаторы валютного рынка страны и методология расчета соответствуют условиям и потребностям рынка, однако следует дополнить расчетом справочного значения курса нацвалюты к евро;

есть целесообразность в переходе к единому (ежедневному) перечню валют с целью установления официального курса нацвалюты.

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