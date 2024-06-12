Поддерживают ли украинцы мобилизацию — результаты исследования Сегодня 12:17

Поддерживают ли украинцы мобилизацию — результаты исследования

Украинцы утверждают, что мобилизация должна быть справедливой и хорошо организованной. Больше всего поддерживают мобилизацию украинцы пенсионного возраста.

Об этом говорится в исследовании CEIP.

Поддержка мобилизации. Дальнейшая мобилизация часто представляется очень непопулярным и политически рискованным решением, однако 58% украинцев поддерживают проведение дальнейшей мобилизации.

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В то же время 72% людей, поддерживающих мобилизацию, — это украинцы от 60 лет. Младшие участники опроса (кому меньше 45 лет) больше озабочены этим вопросом, поскольку высока вероятность, что именно их призовут на службу в армию.

Молодые украинцы отметили, что война меняет их жизнь, влияя на все, начиная от перспектив работы и заканчивая решением о том, когда им создавать семью или оставаться в Украине.

carnegieendowment.org

Проблемные вопросы. Авторы исследования отмечают, что украинцы осознают кадровую проблему в армии, а также признают, что мобилизация — необходимый шаг для ее решения.

Однако исключение из закона о мобилизации нормы о демобилизации вызвало разочарование в обществе, а связанные с процессом призыва в армию коррупционные скандалы подорвали доверие к мобилизации.

Прогнозы насчет победы. В исследовании сказано, что украинцы остаются преданными военному делу, выступают против капитуляции перед российскими требованиями и далеки от того, чтобы требовать смены руководства, а их ожидания победы остаются высокими. Подавляющее большинство украинцев отвергло мнение о том, что россия выигрывает войну (в это верят только 5 процентов), остальное большинство было разделено почти поровну между теми, кто считал, что Украина победит, и теми, кто считал, что ни одна из сторон не выиграет.

Что касается результатов войны, то 73 процента украинцев верят, что Украина в конце концов освободит все свои территории. Значительный процент также верит, что Украина вернет часть или все свои территории в течение следующего года (56%), и что война закончится в течение двух лет (59%).

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Напомним, народный депутат от фракции «Голос» Роман Костенко заявил о росте темпов мобилизации. В мае в армию было призвано столько людей, сколько за последние четыре месяца.

Президент Владимир Зеленский, комментируя рост мобилизации в Украине и реакцию, заявил , что если украинцы хотят сохранить государство, то нужно его отстоять.

В то же время украинские работодатели утверждают , что мобилизация стала одной из основных причин дефицита квалифицированных работников.

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