В Украине начинает ощущаться дефицит работников на фоне усиленной мобилизации — Bloomberg Сегодня 08:07

В Украине начинает ощущаться дефицит работников на фоне усиленной мобилизации — Bloomberg, Фото: перший діловий канал

В Украине идет мобилизация, которая необходима для противостояния в войне против россии. На фоне этого подрывается производительность предприятий в тылу. Все больше компаний встречается с дефицитом рабочей силы на рынке труда.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, дефицит квалифицированных кадров — одна из главных проблем компаний, пытающихся нанять работников.

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Так, закон о мобилизации, который вступил в силу в прошлом месяце, направлен на пополнение украинских военных рядов сотнями тысяч военных.

В то же время из-за этого предприятия, составляющие основу экономики военного времени, могут столкнуться с нехваткой трудоспособных мужчин и женщин.

«Сейчас мы находимся в войне на истощение», — сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью в Киеве.

В издании прогнозируют, что проблема будет только усугубляться, ведь полномасштабное вторжение россиян продолжается уже третий год, и Украине нужны новые силы для отражения вражеских атак.

По словам Николайчука, падение экономического производства по сравнению с 2021 годом было связано с сокращением имеющейся рабочей силы примерно на 27% по сравнению с довоенным уровнем.

В дополнение к примерно 6 миллионам человек, сбежавшим от войны, вакуум усиливается теневой экономикой незарегистрированных работников, которые таким образом стремятся избежать мобилизации.

Как компании поощряют работников

Bloomberg отмечает, что из-за нехватки работников отдельные компании повышают зарплаты, чтобы хоть как-то удержать оставшихся рабочих.

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Между тем старший экономист киевского Центра экономических стратегий Владимир Ланда отмечает, что правительство должно следить за требованиями бизнеса, даже усиливая армию.

Напомним, большинство компаний в Украине столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров (75%).

Для разрешения ситуации с дефицитом квалифицированных кадров 54% бизнесов собираются переквалифицировать работников и перераспределить обязанности в коллективе.

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УНН По материалам:

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