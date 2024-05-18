Кадровый голод: в государственных органах катастрофическая нехватка специалистов — Finance.ua
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Кадровый голод: в государственных органах катастрофическая нехватка специалистов

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Кадровый голод: в государственных органах катастрофическая нехватка специалистов
Кадровый голод: в государственных органах катастрофическая нехватка специалистов
Война обострила имеющиеся проблемы государственной службы, одна из которых — нехватка человеческого капитала.
Об этом сказала глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталия Алюшина.
По ее словам, катастрофическая нехватка специалистов наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления.
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«Среди основных приоритетов работы Национального агентства остается реформа системы оплаты труда государственных служащих. Наша цель — привлекать квалифицированные кадры и иметь возможность удерживать их за счет конкурентной заработной платы», — отметила Алюшина.
Отдельно Глава Агентства отметила важность работы с молодежью и ее привлечения на публичную службу. Молодые специалисты могут принести в органы публичной власти другие подходы, обычаи и традиции.
Традиционно на государственной службе в мае проводят ПромоДень. Это мероприятие рассчитано на студентов, выпускников высших учебных заведений и всех желающих построить карьеру в государственных органах и органах местного самоуправления.
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«Мы рассказываем, как начать карьеру на публичной службе и о ее преимуществах. Также работаем над расширением потенциала программ стажировки молодежи. Мы объединяем разных стейкхолдеров, чтобы наладить эффективную коммуникацию и максимально распространять информацию о существующих программах среди молодежи», — рассказала Алюшина.
Она сообщила, что еще один инструмент привлечения на публичную службу — резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины.
Глава НГС отметила, что публичная служба нуждается в специалистах, которые понимают, как нужно работать на деоккупированных территориях.
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По материалам:
Finance.ua
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