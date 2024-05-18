Сколько IT-специалистов забронировано через Минцифры — Finance.ua

Сколько IT-специалистов забронировано через Минцифры Сегодня 11:21

Сколько IT-специалистов забронировано через Минцифры

В Украине по состоянию на 10 мая чуть меньше 4050 ІТ-специалистов имеют актуальную бронь.

Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Минцифры.

Отмечается, что еще 1300 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики (в это количество входят и те, кого подали на перебронирование).

В январе этого года было забронировано 3498 ІТ-специалистов, а в марте — 2600.

«Самый распространенный путь для бронирования сотрудников — получить статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Его компании предоставляют на год, а для продления статуса нужно еще раз предоставить необходимые документы», — пишет DOU.

По данным IT Ukraine Association, сейчас в Украине ориентировочно 346 тысяч айтишников.

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Напомним, от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек, больше всего — в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте. В то же время самую большую мобилизационную нагрузку несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально.

Dou По материалам:

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