Сколько IT-специалистов забронировано через Минцифры — Finance.ua

Сколько IT-специалистов забронировано через Минцифры
В Украине по состоянию на 10 мая чуть меньше 4050 ІТ-специалистов имеют актуальную бронь.
Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Минцифры.
Отмечается, что еще 1300 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики (в это количество входят и те, кого подали на перебронирование).
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В январе этого года было забронировано 3498 ІТ-специалистов, а в марте — 2600.
«Самый распространенный путь для бронирования сотрудников — получить статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Его компании предоставляют на год, а для продления статуса нужно еще раз предоставить необходимые документы», — пишет DOU.
По данным IT Ukraine Association, сейчас в Украине ориентировочно 346 тысяч айтишников.
Напомним, от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек, больше всего — в энергетике, агропромышленном секторе, промышленности, производстве и транспорте. В то же время самую большую мобилизационную нагрузку несет именно белый бизнес, который трудоустраивает людей официально.
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