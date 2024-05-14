Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации — Finance.ua
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Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации

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Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.
Об этом написал постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кого касаются изменения?

По его данным, изменения касаются бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии рф имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины.
Перечень таких предприятий утверждается Минэнерго, сообщил Мельничук.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Сейчас это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 № 76.
  • Кабмин до 17 мая должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.
  • Ранее Кабмин изменил порядок бронирования и передал согласование списков военнообязанных от Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерству обороны. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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