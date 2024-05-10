Какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году — Finance.ua

Какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году Сегодня 21:00

Какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году

Каждый год в Украине растет спрос на такие специальности, как психология и компьютерные науки. Популярны право, экономика, менеджмент.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

«Сейчас МОН работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей, как физика, химия, биология», — отметил Винницкий.

Он указал, что для ведомства очень важно, чтобы именно естественные науки и соответствующие профессии приобретали спрос и развивались.

Кто нужен

Чиновник добавил, что после победы Украины в войне с рф, в период восстановления, очевидно, потребуется много инженерных специальностей. Так что в Минобразования надеются на повышение популярности соответствующих профессий.

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Напомним, 51% работодателей считают, что опыт работы, практические навыки и реальные достижения у кандидата важнее, чем наличие высшего образования.

Еще 38% уверены, что высшее образование может быть полезным, но не всегда решающим в принятии решения принять кандидата на должность. Для 11% респондентов наличие высшего образования является ключевым критерием для выбора кандидата.

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Work.ua спрашивал у работодателей, какие преимущества для них имеет кандидат с высшим образованием. Оказалось, что 37% представителей украинского бизнеса считают, что наличие высшего образования не дает никаких преимуществ. Но это вовсе не говорит о том, что высшее образование не ценится и не нужно на современном рынке труда. Все же подавляющее большинство, а это 47% респондентов, ответили, что преимуществом у кандидатов с высшим образованием являются именно приобретенные за время обучения мягкие навыки.

Справка Finance.ua:

20 октября Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании». Проект зарегистрирован в Верховной Раде Украины — № 10 177;

предложенные изменения в образовательное законодательство сфокусированы на том, чтобы настроить образовательный процесс под индивидуальные потребности студента, предоставить ему свободу для самореализации. А значит, сделать обучение максимально эффективным.

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