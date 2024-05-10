Какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году

23
Какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году
Какие специальности наиболее популярны среди поступающих в 2024 году
Каждый год в Украине растет спрос на такие специальности, как психология и компьютерные науки. Популярны право, экономика, менеджмент.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.
«Сейчас МОН работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей, как физика, химия, биология», — отметил Винницкий.
Он указал, что для ведомства очень важно, чтобы именно естественные науки и соответствующие профессии приобретали спрос и развивались.

Кто нужен

Чиновник добавил, что после победы Украины в войне с рф, в период восстановления, очевидно, потребуется много инженерных специальностей. Так что в Минобразования надеются на повышение популярности соответствующих профессий.
Читайте также
Напомним, 51% работодателей считают, что опыт работы, практические навыки и реальные достижения у кандидата важнее, чем наличие высшего образования.
Еще 38% уверены, что высшее образование может быть полезным, но не всегда решающим в принятии решения принять кандидата на должность. Для 11% респондентов наличие высшего образования является ключевым критерием для выбора кандидата.
Читайте также
Work.ua спрашивал у работодателей, какие преимущества для них имеет кандидат с высшим образованием. Оказалось, что 37% представителей украинского бизнеса считают, что наличие высшего образования не дает никаких преимуществ. Но это вовсе не говорит о том, что высшее образование не ценится и не нужно на современном рынке труда. Все же подавляющее большинство, а это 47% респондентов, ответили, что преимуществом у кандидатов с высшим образованием являются именно приобретенные за время обучения мягкие навыки.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • 20 октября Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании». Проект зарегистрирован в Верховной Раде Украины — № 10 177;
  • предложенные изменения в образовательное законодательство сфокусированы на том, чтобы настроить образовательный процесс под индивидуальные потребности студента, предоставить ему свободу для самореализации. А значит, сделать обучение максимально эффективным.

Льготное образование для УБД и их детей

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.