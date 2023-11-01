Новое образование: как выбирать специальность после 1 или 2 курса — Finance.ua

Новое образование: как выбирать специальность после 1 или 2 курса Сегодня 08:43 — Мир

Новое образование: как выбирать специальность после 1 или 2 курса

Предложенные изменения в образовательном законодательстве сфокусированы на том, чтобы настроить образовательный процесс под индивидуальные потребности студента, предоставить ему свободу для самореализации. А значит, сделать обучение максимально эффективным.

Следует различать область знаний (более широкое понятие) и специальность (более узкое и конкретное).

Например, отрасль 22 Здравоохранения имеет следующие специальности: 221 Стоматология; 222 Медицина; 223 Медсестринство; 224 Технологии медицинской диагностики и лечения; 225 Медицинская психология; 226 Фармация, промышленная фармация; 227 Терапия и реабилитация; 228 Педиатрия.

Актуальная норма. Поступая на первый курс, студент в свои преимущественно 17−18 лет должен сделать судьбоносный выбор — выбрать конкретную профессию на всю жизнь. Это не всем удается — в результате после 1−2 года обучения у определенной части студентов появляется разочарование.

Министр образования Оксен Лисовой описывает , как это работает: «Изменения в системе высшего образования давно назрели. Об этом говорят студенты и преподаватели, руководители вузов и работодатели. Мы видим это на примере украинцев, получивших высшее образование, но никогда не работавших по специальности. Потому что ошиблись в выборе или вообще в ней не нуждались. Другие же после окончания вуза вынуждены получать еще какое-то неформальное образование, чтобы в конце концов получить профессию и найти работу».

Предлагаемые изменения. Законопроект предлагает внедрить междисциплинарные бакалаврские программы. Получатели образования смогут сначала поступить на отрасль (программу, включающую группу специальностей). А дальше, после 1−2 курса обучения, уже сознательно выбрать специальность.

Поэтому кем действительно стать — эрготерапевтом, стоматологом или педиатром — не придется решать тогда, когда у тебя еще совсем приблизительные представления о будущей профессии. Зрелый же выбор даст человеку реальную самореализацию, а обществу — лучшие и более мотивированные кадры.

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