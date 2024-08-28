Особенности аренды жилья в Польше — Finance.ua

Особенности аренды жилья в Польше Сегодня 20:01 — Личные финансы

Особенности аренды жилья в Польше

Аренда жилья в Польше имеет свои особенности, которые важно знать как местным жителям, так и иностранцам. Это касается типов договоров, прав и обязанностей арендаторов и арендодателей.

Если вы решили искать квартиру через агентство недвижимости, то чтобы осмотреть квартиру от него, следует заключить договор и предварительно оплатить услуги риелтора. В среднем это стоит 100 злотых.

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В то же время непосредственные владельцы недвижимости чаще всего самостоятельно публикуют объявления об аренде. Так что расспросить о доме и договориться о встрече можно бесплатно и это будет гораздо быстрее.

Цена в объявлении не окончательная

Польские объявления отличаются от украинских тем, что стоимость аренды там поделена на части. То есть, если вы видите в заголовке цену в 2 тыс. злотых, это не значит, что она окончательная.

В стоимость аренды входит цена за само жилье и административные оплаты. Их здесь называют чинш. То есть это те деньги, которые владелец квартиры платит за ремонт дома, уборку территории, вывоз мусора и прочее.

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Часто владельцы вносят чинш в стоимость аренды, так что в соответствующей графе объявления может быть указан всего лишь 1 злотый, а также будет прописана цена на медиа. Это остальные возможные доплаты, такие как коммунальные платежи согласно счетчикам: вода, газ, электроэнергия, отопление, телевидение и Интернет. Нередко случается, что вам нужно будет подписать договоры с поставщиком газа, электроэнергии и Интернета.

Кроме этого, в Польше принято брать с арендатора так называемую кауцию. Это гарантийный платеж, который еще называют депозитом. Как правило, он равен сумме месячной аренды. Это оплата за возможные убытки в течение срока аренды квартиры.

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Если во время выселения с мебелью и оборудованием в квартире все так же, как было во время заселения, владелец возвращает кауцию арендатору в течение месяца.

Рынок недвижимости, как правило, всегда очень активный, так что если вы планируете переехать в ближайшее время, следует уделить поиску жилья максимум своего времени.

Обратите внимание, что осенью найти жилье в Польше особенно сложно, поскольку начинается академический год. То есть, во всех крупных городах студенты будут искать дешевые квартиры.

Договор аренды

В Польше практически невозможно снять квартиру без договора. В этом заинтересован прежде всего владелец жилья. Налог на такой вид заработка там небольшой, а штраф за нелегальную деятельность значительный. Это выгодно и арендатору, ведь в случае недоразумения с владельцем всегда можно будет обратиться к условиям договора.

Кстати, этот документ хоть и заключается без присутствия нотариуса, но имеет реальный вес в Польше, если конфликт между владельцем и арендатором доходит до суда.

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Идеальный вариант, если владелец предоставит вам образец договора заблаговременно, чтобы вы могли подробно с ним ознакомиться или посоветоваться с кем-то местным. Если в таком образце вас что-то не устраивает, соответствующий пункт с согласия с владельцем можно будет вычеркнуть. Обычно такие договоры заключаются на год с возможностью продления, но съехать раньше времени тоже можно. Эти условия следует прописать отдельно.

К договору аренды обязательно прилагается протокол сдачи жилья. В нем обычно стороны прописывают показания счетчиков, наличие мебели и техники в квартире и их состояние. Не лишним будет добавить фото квартиры.

Перед тем как подписывать договор аренды, нужно обсудить с владельцем квартиры несколько важных вопросов, чтобы в будущем не возникало разногласий и споров. Например, наличие дополнительных жильцов — если к вам на время должен приехать друг или родственник.

Обязательно предупредите об этом владельца квартиры, поскольку он вправе расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. Требуется письменное согласие владельца, чтобы вы имели право предоставлять жилье для людей, которые не предусмотрены договором аренды как жильцы.

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Домашние животные — это настоящая головная боль для любого искателя жилья в Польше. Очень многие владельцы обеспокоены поцарапанной мебелью или поврежденными предметами интерьера. А еще проблемой может стать шум от животных, который беспокоит соседей. Нередко арендодатель взимает гарантийный платеж, если животное повредило какое-то имущество в квартире. В большинстве объявлений владельцы указывают, готовы ли они принять вас с животным, поэтому обязательно обращайте на это внимание.

Напомним, в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат. Стоимость квартир в Польше варьируется в зависимости от региона, размера и состояния жилья. Средняя цена за квадратный метр в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав или Гданьск может достигать 10 000 злотых и более. В менее населенных регионах и городах цены могут быть значительно ниже, от 5 000 до 7 000 злотых за квадратный метр.

В первом полугодии этого года количество поданных заявлений о предоставлении международной защиты в Польше было на 79% (+3,4 тыс. человек) больше, чем за аналогичный период 2023 года — согласно данным Управления по делам иностранцев, опубликованным в июле.

Кстати, если вы собираетесь ехать за рубеж на собственном авто, не забудьте оформить полис «Зеленой карты», обязательный в случае выезда за границу для всех транспортных средств, зарегистрированных в Украине:

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