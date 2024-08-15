Что делать в случае смены места жительства в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что делать в случае смены места жительства в Польше

Личные финансы
38
Что делать в случае смены места жительства в Польше
Что делать в случае смены места жительства в Польше
В Польше процесс переезда требует соблюдения определенных процедур. Важно заранее позаботиться о правильности регистрации во избежание возможных юридических или административных проблем в будущем.
Об этом сообщает inPoland.
«В Польше существуют определенные требования для регистрации места жительства. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для подачи заявки», — говорится в сообщении.

Основные документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • договор аренды или документ, подтверждающий право собственности на новый адрес;
  • карта побыта (если вы иностранец и находитесь в Польше на основании карты побыта).
Регистрация нового места жительства в Польше проводится в местном отделе регистрации (Urząd Miasta или Urząd Gminy). На месте будет предоставлена ​​форма для заполнения, в которой нужно указать новый адрес, данные о предыдущем месте жительства, а также информацию о себе. Обычно форма доступна на польском языке, но в некоторых случаях можно получить помощь от работников отдела.
Место для вашей рекламы
После заполнения заявления необходимо подать все необходимые документы. Сотрудники отдела проверят их и внесут информацию о новом адресе в регистрационные базы данных.
После успешной регистрации лицу выдадут подтверждение об изменении места жительства. Это документ, который подтверждает новый адрес и может потребоваться для обновления документов, таких как ID-карта или паспорт.

Что нужно сделать после обновления места жительства

После смены места жительства важно обновить адрес во всех других учреждениях, таких как банк, страховка, медицинские учреждения и другие организации. Это поможет избежать недоразумений и обеспечит получение всей корреспонденции по новому адресу.
Читайте также
Важно не забыть сообщить налоговым органам о новом адресе. Это можно сделать онлайн или путем личного визита в налоговую инспекцию. Обновление адреса в налоговой важно для получения налоговых документов и корреспонденции.

Сроки

В Польше есть определенные сроки для регистрации нового места жительства. Обычно это необходимо сделать в течение 30 дней с момента переезда.
Невыполнение этого требования может привести к штрафу или иным юридическим последствиям.
Читайте также
Напомним, в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат.
Украинцы, официально трудоустроенные на территории Польши, могут обратиться в центр занятости и зарегистрироваться как безработные. Пособие по безработице в Польше называется Zasiłek dla bezrobotnych. Размер пособия определяется индивидуально.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.