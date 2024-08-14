В каком городе Польши наибольшие доходы (инфографика) — Finance.ua

В каком городе Польши наибольшие доходы (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

В каком городе Польши наибольшие доходы (инфографика)

Портал местного самоуправления Wspólnota опубликовал отчет, в котором представлено финансовое состояние населения отдельных населенных пунктов и административных единиц на карте Польши.

Об этом говорится в отчете «Najbogatsze samorządy w 2023 года. Ranking dochodów per capita», пишет inpoland.net.pl.

На воеводском уровне зафиксировали более высокие доходы, чем в 2018 году. В уездах и городах с уездными правами реальное падение за время полномочий действующих местных властей составило более 10%.

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Где самые богатые

Воеводство, которое может похвастаться высоким достатком — это Мазовецкое воеводство. Начиная с 2018 года, Мазовецкое воеводство остается самым богатым воеводством в Польше.

Города

В категории воеводских городов победителем стала Варшава. В столице Мазовецкого воеводства зафиксировали доход 9536,46 злотых на душу населения в 2023 году. Варшава в шестой раз занимает первое место в рейтинге.

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Столица обогнала Ополе (8265,62 злотых), Вроцлав (7985,17 злотых), Катовице (7617,10 злотых) и Познань (7595,10 злотых).

В столице Польши проживает 15 100 миллионеров, 33 человека с состоянием более 100 миллионов злотых и 3 миллиардера.

В 2021—2022 годах количество миллионеров выросло более чем на 50%. Это самый лучший результат в Европе.

По оценкам портала Wspólnota, победителями в следующих категориях оказались:

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Напомним, Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство. Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года. В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.

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Получить вид на жительство на 3 года можно будет лицам, которые отвечают следующим условиям:

на 4 марта 2024 г. имели статус UKR;

на день подачи заявления на карту побыту имеют статус UKR;

имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней.

Справка Finance.ua:

Согласно последним данным Евростата, 39,4% граждан, работавших в 2023 году в странах Европейского Союза, имели более высокую квалификацию, чем необходимая для их должности. В Польше этот показатель составляет 48%.

Результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета, свидетельствуют, что процент граждан Украины, работающих в Польше в соответствии со своей квалификацией, уменьшился почти вдвое, с 68% в 2021 году до 35% на данный момент. Это означает, что более половины из них работают ниже своей квалификации.

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