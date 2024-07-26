Больше поездов и мест: Украина и Польша договорились развивать железнодорожное сообщение — Finance.ua

Больше поездов и мест: Украина и Польша договорились развивать железнодорожное сообщение Сегодня 23:33

Укрзализныця и Польские железные дороги обсудили улучшение качества подвижного состава и расширение предложения мест по маршруту Львов-Варшава. Созданы рабочие группы для решения проблемных вопросов и усиления стратегического партнерства.

Укрзализныця и Польские железные дороги (PKP) обсудили улучшение качества поездов, соединяющих две страны, расширение предложения мест на маршруте Львов-Варшава, запуск дополнительного поезда Киев-Варшава. Созданы рабочие группы для решения проблемных вопросов, сообщили в компании в пятницу.

«Укрзализныця и Польские Государственные железные дороги (PKP) договорились развивать железнодорожное сообщение между странами», — сообщили в УЗ.

Как отмечается, стороны обсудили улучшение качества подвижного состава и расширение предложения мест на маршруте Львов-Варшава через Раву-Русскую, возможность обеспечения удобных стыковок, в том числе с поездами в Берлин, Вену и Прагу. Также Укрзализныця предложила польским коллегам вернуться к вопросу запуска дополнительного поезда по маршруту Киев-Варшава.

«Пока важно сделать акцент на стратегических проектах и ​​решении наиболее критических вопросов. Вместе с польскими коллегами подробно обсудили все аспекты совместной работы и наглядно изучили проблемные вопросы работы пунктов перехода и пограничных станций. К концу года ожидаем уже конкретных решений», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Железнодорожники двух стран, как указано, договорились координировать подготовку железнодорожных инфраструктурных проектов на территории своих стран и пограничных переходах в рамках развития европейских транспортных коридоров TEN-T, распространенных в июле 2024 года на территорию Украины и Молдовы.

Также указано, что будет разработана возможность подготовки проектов развития железнодорожной инфраструктуры для подачи совместных заявок в рамках следующих конкурсов проектов европейской программы CEF.

В ходе встречи были созданы рабочие группы (пассажирская, грузовая и инфраструктурная), основной целью которых будет выявление узких мест, принятие совместных решений для их устранения, а также дальнейшее усиление стратегического партнерства.

Для переговоров с польской стороны Украину посетили президент правления Polskie Koleje Panstwowe S.A. и PKP Group Алан Бероуд, президент правления PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Петр Выборский, представители PKP Intercity, PKP CARGO и PKP LHS. Это был первый визит такого уровня польских коллег с начала широкомасштабного вторжения.

УНН По материалам:

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