Сколько иностранцев в Польше работает на должностях ниже своей квалификации — Finance.ua

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Сколько иностранцев в Польше работает на должностях ниже своей квалификации

Личные финансы
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Сколько иностранцев в Польше работает на должностях ниже своей квалификации
Сколько иностранцев в Польше работает на должностях ниже своей квалификации
Процент иностранцев, работающих в Польше ниже своей квалификации, выше, чем в других странах ЕС.
Об этом сообщает Salon24 со ссылкой на данные Евростата.
Согласно последним данным Евростата, у 39,4% граждан, которые 2023 году работали в странах Европейского Союза, квалификация была выше необходимой для их должности. В Польше этот показатель составляет 48%.
Наибольший процент людей с более высокой квалификацией работают в Греции (69,6%), Италии (64,1%), Испании (56%), а также Чехии (52,9%).

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Что касается Польши, проблема поиска работы в соответствии с квалификацией и образованием касается преимущественно беженцев из Украины. Результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета, свидетельствуют, что процент граждан Украины, работающих в Польше в соответствии со своей квалификацией, уменьшился почти вдвое, с 68% в 2021 году до 35% на данный момент. Это означает, что более половины из них работают ниже своей квалификации.
Работа ниже квалификации также означает более низкий заработок.
По оценкам экспертов, если бы квалифицированные мигранты работали на должностях, соответствующих их образованию и навыкам, а иностранцы получали заработную плату на уровне с местными работниками, это принесло бы европейской экономике 33,8 миллиарда евро.

Справка Finance.ua:

  • Правительство Чехии планирует с 2025 года увеличить испытательный срок на работе. Так, для рядовых сотрудников он будет составлять 4 месяца вместо 3, а для руководителей будет увеличен с 6 до 8;
  • украинские беженцы за границей активно устраиваются на работу. Но без знания языка украинцам доступны преимущественно вакансии без требований к квалификации и опыту;
  • Нидерланды испытывают нехватку рабочей силы. Согласно последнему отчету Европейского управления труда, в этой стране открыты вакансии по 195 профессиям.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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