Где в Европе больше всего и меньше всего работают (инфографика) — Finance.ua

Где в Европе больше всего и меньше всего работают (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Где в Европе больше всего и меньше всего работают (инфографика)

Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни ЕС составляет 36.9 лет.

Об этом говорится в данных Евростата, пишет uamedia.eu

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Для подсчета этого показателя Евростат использует данные за предыдущие годы.

По данным исследования, в среднем молодые жители Евросоюза будут заняты трудовой деятельностью в течение следующих 36.9 лет своей жизни.

Больше всего в своей жизни работают жители северных стран Европы, меньше всего — южных.

Наиболее продолжительна средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в Нидерландах (43.7 года). А вот жители Румынии работают около 32 лет.

Европейские страны являются популярными направлениями для гастарбайтеров за рубежом — одни присматриваются к условиям труда, а другие стремятся переехать в ЕС из-за более высокой зарплаты.

Список высокооплачиваемых должностей в Европе:

Data Scientist

Эта профессия очень востребована в Европе, поскольку их опыт нужен для принятия обоснованных решений, оптимизации операций и прогнозирования будущих тенденций, что важно для мира, управляемого данными, в котором мы живем.

Финансовый директор

Отвечая за финансовое состояние организации, финансовые директора ведут компанию к прибыльности и устойчивости.

Менеджер по развитию бизнеса

Нидерланды являются страной, которая платит этим специалистам больше всего в Европе — около 100 504 евро в год, за ней следуют Великобритания (119 154 евро) и Германия (101 182 евро).

Также напомним , на что нужно обратить внимание при трудоустройстве:

уровень владения языком избранной страны (на начальной стадии будет достаточно лишь частичного понимания, однако со временем его придется все же основательно изучить);

необходимые бумаги для получения легального статуса (у каждой страны свои правила);

соотношение между заработной платой и ценами (это поможет определить, какую сумму вы будете тратить на себя каждый месяц);

уровень налогов (в целом он составляет 20−25%).

Справка Finance.ua:

В 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам.

Аналитики EWL исследовали условия легализации и трудоустройства в Германии, Польше, Чехии, Нидерландах и Литве. Эти страны наиболее популярны среди украинских беженцев и трудовых мигрантов. У большинства — минимальная зарплата составляет около 1 тыс. евро.

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