Робота в Європі: які важливі нюанси треба знати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота в Європі: які важливі нюанси треба знати

Особисті фінанси
40
Робота в Європі: які важливі нюанси треба знати
Робота в Європі: які важливі нюанси треба знати
За даними статистичного центру ООН, з початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало близько 6 млн українських біженців.
Це суттєво вплинуло на ринок праці в ЄС, адже 78% українців після перетину кордону намагаються не тільки отримати право на тимчасовий притулок, а й влаштуватися на роботу. Це гарантує їм стабільний прибуток та поліпшення якості життя, а також дає надію на краще майбутнє.
Країни Європи відрізняються досить високим рівнем життя, великими зарплатами та широкими можливостями для самореалізації, тож і не дивно, що все більше українців пов’язують з ними своє майбутнє. Особливо тепер, коли Україна горить в полум'ї війни й багато хто втратив свої домівки та майно.
Яку країну краще вибрати для тимчасового чи постійного проживання? Питання досить складне, адже цей вибір залежить від багатьох факторів.
На що треба звернути увагу:
  • рівень володіння мовою обраної країни (на початковій стадії буде достатньо лиш часткового розуміння, однак з часом її доведеться все ж таки грунтовно вивчити);
  • необхідні папери для отримання легального статусу (у кожної країни свої правила);
  • співвідношення між заробітною платою та цінами (це допоможе визначити, яку суму ви будете витрачати на себе кожного місяця);
  • рівень податків (загалом він складає 20−25%).
Ще один важливий нюанс — в європейських країнах розмір заробітної плати в договорах та в оголошеннях зазвичай зазначається без урахування податкових зборів, тому потрібно пам’ятати, що отримана на руки сума буде значно меншою.
Читайте бульше в нашій статті:

Робота в Європі: які зарплати пропонують в різних країнах за годину праці

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.