Работа в Европе: какие важные нюансы нужно знать — Finance.ua

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Работа в Европе: какие важные нюансы нужно знать

Личные финансы
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Работа в Европе: какие важные нюансы нужно знать
Работа в Европе: какие важные нюансы нужно знать
По данным статистического центра ООН, с начала полномасштабного вторжения за границу выехало около 6 млн украинских беженцев.
Это оказало существенное влияние на рынок труда в ЕС, ведь 78% украинцев после пересечения границы пытаются не только получить право на временное убежище, но и устроиться на работу. Это гарантирует им стабильный доход и улучшение качества жизни, а также дает надежду на лучшее будущее.
Страны Европы отличаются достаточно высоким уровнем жизни, большими зарплатами и широкими возможностями для самореализации, и неудивительно, что все больше украинцев связывают с ними свое будущее. Особенно теперь, когда Украина горит в пламени войны и многие потеряли свои дома и имущество.
Какую страну лучше выбрать для временного или постоянного проживания? Вопрос довольно сложный, ведь этот выбор зависит от многих факторов.
На что надо обратить внимание:
  • уровень владения языком избранной страны (на начальной стадии будет достаточно лишь частичного понимания, однако со временем его придется все же основательно выучить);
  • необходимые бумаги для получения легального статуса (у каждой страны свои правила);
  • соотношение между заработной платой и ценами (это поможет определить, какую сумму вы будете тратить на себя каждый месяц);
  • уровень налогов (в среднем он составляет 20−25%).
Еще один важный нюанс — в европейских странах размер заработной платы в договорах и объявлениях обычно указывается без учета налоговых сборов, поэтому нужно помнить, что полученная на руки сумма будет значительно меньше.
Читайте больше в нашей статье:

Работа в Европе: какие зарплаты предлагают в разных странах за час работы

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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