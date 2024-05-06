Работа в Европе: какие важные нюансы нужно знать — Finance.ua

Работа в Европе: какие важные нюансы нужно знать Сегодня 12:39 — Личные финансы

Работа в Европе: какие важные нюансы нужно знать

По данным статистического центра ООН, с начала полномасштабного вторжения за границу выехало около 6 млн украинских беженцев.

Это оказало существенное влияние на рынок труда в ЕС, ведь 78% украинцев после пересечения границы пытаются не только получить право на временное убежище, но и устроиться на работу. Это гарантирует им стабильный доход и улучшение качества жизни, а также дает надежду на лучшее будущее.

Страны Европы отличаются достаточно высоким уровнем жизни, большими зарплатами и широкими возможностями для самореализации, и неудивительно, что все больше украинцев связывают с ними свое будущее. Особенно теперь, когда Украина горит в пламени войны и многие потеряли свои дома и имущество.

Какую страну лучше выбрать для временного или постоянного проживания? Вопрос довольно сложный, ведь этот выбор зависит от многих факторов.

На что надо обратить внимание:

уровень владения языком избранной страны (на начальной стадии будет достаточно лишь частичного понимания, однако со временем его придется все же основательно выучить);

необходимые бумаги для получения легального статуса (у каждой страны свои правила);

соотношение между заработной платой и ценами (это поможет определить, какую сумму вы будете тратить на себя каждый месяц);

уровень налогов (в среднем он составляет 20−25%).

Еще один важный нюанс — в европейских странах размер заработной платы в договорах и объявлениях обычно указывается без учета налоговых сборов, поэтому нужно помнить, что полученная на руки сумма будет значительно меньше.

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.