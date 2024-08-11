Кадровый голод: в Польше не хватает рабочих рук из-за сокращения миграции украинцев — Finance.ua

Кадровый голод: в Польше не хватает рабочих рук из-за сокращения миграции украинцев Сегодня 16:06 — Мир

Кадровый голод: в Польше не хватает рабочих рук из-за сокращения миграции украинцев

Польские предприниматели опасаются, что могут остаться без рабочей силы, поскольку приток мигрантов из Украины уже уменьшается, а правительство под давлением общественности может еще больше ужесточить иммиграционную политику.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

В каких отраслях нехватка работников в Польше

Отмечается, что количество вакансий в польских компаниях растет из квартала в квартал, в частности, по состоянию на конец марта их было более 112 тысяч.

В некоторых отраслях нехватка персонала является проблемой половины или более существующих компаний. Это происходит, например, в строительстве, производственных компаниях, транспорте и логистике.

Ситуация может стать еще хуже, считают экономисты Credit Agricole, которые говорят, что пространство для дальнейшего притока иностранных работников уже ограничено.

Потенциал иммиграции из стран с подобной культурой (например, Украины и Беларуси) медленно иссякает, и правительство может усилить свою миграционную политику, что повлияет на приток работников из более отдаленных стран, отметили эксперты.

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«Заявления заместителя министра Мацея Дущика, ответственного за миграционную политику, свидетельствуют о том, что количество иммигрантов в Польше быстро приближается к пределу, установленному национальными возможностями для их интеграции. Они относятся как процента иммигрантов, которых общество способно принять, не создавая социального напряжения, а также инфраструктурных проблем, связанных, среди прочего, с обеспечением вновь прибывших надлежащими жилищными условиями, медицинским обслуживанием и обучением их детей», — говорится в отчете экономистов.

Справка Finance.ua:

за первое полугодие 2024 года граждане Украины основали в Польше почти каждое десятое предприятие (11,2%), а 77% вновь созданных иностранцами компаний руководили украинцы.



в первом квартале 2024 года средняя пенсия в Польше составила 3516,95 злотых, что на 16,1% больше, чем в прошлом году;

на польском рынке труда легально работает 1,16 миллиона иностранцев, из которых две трети — это граждане Украины. Доля иностранцев в общем количестве работающих в Польше составляет до 7%;



согласно исследованию, по сравнению с Украиной в Польше уровень оплаты труда для сезонных рабочих выше. Это одна из причин, почему многие украинцы выбирают работать за границей.



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