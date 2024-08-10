Украина стремится осенью и зимой увеличить поставки электричества из Польши, — Укрэнерго — Finance.ua
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Украина стремится осенью и зимой увеличить поставки электричества из Польши, — Укрэнерго

Энергетика
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Украина стремится осенью и зимой увеличить поставки электричества из Польши, — Укрэнерго
Украина стремится осенью и зимой увеличить поставки электричества из Польши, — Укрэнерго
«Укрэнерго» вместе с Польшей работает над увеличением технических возможностей и объемов поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой.
Об этом написал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
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«Мы продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы. В частности, активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками», — сообщил он.
Кудрицкий отметил, что сообщат подробнее, когда будут достигнуты договоренности.
Он напомнил, что «Укрэнерго» уже почти неделю не вводит ограничения потребления электроэнергии. Также, по его словам, диспетчерский центр не планирует отключений в текущие выходные.
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«Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже. Жара более 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго», — подчеркнул председатель правления.
Напомним, правительство отвечает на энергетические вызовы действенными программами поддержки бизнеса и населения. В частности, ОСМД могут стать энергонезависимыми благодаря грантам на установку солнечных станций и тепловых насосов.
По материалам:
Finance.ua
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