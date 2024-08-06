Добыча газа в Украине может вырасти вдвое — эксперт Сегодня 20:37 — Энергетика

Валовая добыча газа в Украине в январе-июне 2024 года составила 9,4 млрд куб. м и по итогам года может вырасти вдвое — на 100−200 млн куб. м больше прошлогоднего показателя (18,7 млрд куб. м), сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко.

«По нашим консервативным прогнозам на сегодняшний день Украина в 2024 году сможет нарастить собственную добычу на 100−200 млн куб. м по сравнению с показателем в прошлом году. Ориентируемся на 18,8 млрд. куб. м в год. Но это такой консервативный базовый сценарий, который не учитывает ни возможные положительные, ни отрицательные моменты», — сказал он в комментарии «Энергореформе» в кулуарах Ukrainian Gas Open 2024 Energy Club, который состоялся в четверг в Киеве.

Согласно презентации Петренко, представленной на форуме, за полгода начато бурение примерно 70 скважин (за весь 2023 год — 150 скважин).

Флагманом в этом процессе он назвал государственную Укргаздобычу, отметив, что и частные компании активно участвуют в бурении и работают над увеличением добычи.

«В частности, Smart Energy возобновляет сейчас работы по добыче углеводородов на трех участках в Харьковской и Полтавской областях. Поэтому надеюсь, что до конца года они прибавят к общей газодобыче», — сказал исполнительный директор ассоциации.

minprom По материалам:

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