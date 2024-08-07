«Укрэнерго» на спецаукционах намерено выкупить 1099 МВт мощности для балансировки энергосистемы впервые на 5 лет — Finance.ua

«Укрэнерго» на спецаукционах намерено выкупить 1099 МВт мощности для балансировки энергосистемы впервые на 5 лет Сегодня 08:33 — Энергетика

«Укрэнерго» на спецаукционах намерено выкупить 1099 МВт мощности для балансировки энергосистемы впервые на 5 лет

НЭК «Укрэнерго» проведет первые специализированные пятилетние аукционы на вспомогательные услуги 15 и 22 сентября, где намерена выкупить мощность для балансировки энергосистемы 99 МВт и 1000 МВт соответственно, сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

«Первый аукцион состоится 15 августа. Наша потребность 99 МВт, это так называемая первичная регулировка (РПЧ, резерв поддержки частоты, выполнение команды в течение 15 секунд — ЕР), и в нем будут участвовать в основном системы накопления энергии (СНЭ) — очень быстрые и очень маневренные установки», — сказал Кудрицкий на мероприятии НЭК «Децентрализованная генерация: новые возможности для бизнеса и общин» в Киеве в понедельник.

«Второй аукцион состоится 22 августа, он более массовый, где мы будем покупать 1000 МВт (аРВч, автоматический резерв восстановления частоты, выполнение команды в течение 15 мин — ЕР). Из них 579 МВт — это услуга по загрузке, то есть балансировка системы путем увеличения выработки э/э, а 421 МВт — это так называемый симметричный аукцион, это станции, которые смогут разгружаться и загружаться по команде диспетчера», — пояснил руководитель системного оператора.

По его словам, в аукционе могут участвовать, в частности, газопоршневые, газотурбинные установки и электростанции на биомассе.

«Мы предлагаем фиксированный в евро контракт с победителями аукционов на пять лет, начиная с конца сентября 2025 года. То есть в течение года победители должны построить мощность, способную обеспечивать балансировку энергосистемы. Сумма, которую мы платим, в разы отличается от сумм в странах ЕС, потому что у нас огромный дефицит таких станций», — описал ситуацию Кудрицкий.

По условиям аукциона, вспомогательные услуги покупают на 1826 дней — с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2030 года.

Согласно представленной главой НЭК презентации, предельная стоимость услуги на аукционе по РПЧ до 33 евро/МВт, на аукционе по аРВЧ — от 24 евро/МВт до 33 евро/МВт. В первом случае услугу будут закупать блоками по 4 часа, во втором — почасово.

В «Укрэнерго» подсчитали, что окупаемость проектов составит 3−4 года.

По словам Кудрицкого, в условиях разрушения рф маневренной генерации и будущих атак врага в Украине должна произойти децентрализация генерации, в первую очередь ее балансировочного сегмента, который обеспечивал бы ее маневренность и способность выработать столько электричества, сколько нужно потребителю в каждый момент времени.

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