Рынок труда в Польше: где больше всего вакантных мест и какие там зарплаты — Finance.ua

Рынок труда в Польше: где больше всего вакантных мест и какие там зарплаты Сегодня 16:27 — Личные финансы

Рынок труда в Польше: где больше всего вакантных мест и какие там зарплаты

Рынок труда Польши предлагает множество возможностей для различных профессий. Спрос на работников в строительстве, производстве, логистике, общественном питании, здравоохранении, ІТ и сельском хозяйстве особенно высок.

Об этом пишет inPoland.

Строительная отрасль в Польше активно развивается, что создает высокий спрос на специалистов разного профиля. Наиболее востребованы каменщики, сварщики, электрики, плотники и другие специалисты, работающие на строительных площадках. Вакансий в этой сфере много, а зарплаты часто превышают средний уровень.

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Производственные предприятия Польши также активно ищут новых работников. Работодатели нуждаются в операторах машин, монтажниках, сборщиках и работниках на конвейере. Спрос на таких работников особенно высок в регионах с большими промышленными зонами.

В отраслях строительства и производства, где украинцы традиционно занимают значительную долю рабочих мест, средняя месячная зарплата составляет от 3500 до 5500 злотых брутто.

Работа на строительстве или заводе, не требующая высокой квалификации, обычно оплачивается на нижнем уровне этого диапазона.

Развитие электронной коммерции и рост объемов товарооборота привели к повышенному спросу на работников в сфере логистики и складских работ. Нужны водители-дальнобойщики, грузчики, операторы погрузчиков и упаковщики. В данной области наблюдается постоянный спрос на новые кадры.

Водители, складские работники и логисты могут зарабатывать от 4 000 до 6 500 злотых брутто. Зарплата зависит от типа работы и графика, например ночные смены часто оплачиваются дополнительно.

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Сфера общественного питания, включая рестораны, кафе и отели, также предлагает много вакансий. Спрос на поваров, официантов, барменов и персонал для обслуживания гостей растет особенно в туристических регионах и крупных городах.

Работники сферы обслуживания, в том числе официанты, повара и работники гостиниц, могут рассчитывать на зарплату от 3000 до 5000 злотых брутто. Важно отметить, что чаевые могут существенно увеличить общий доход.

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ІТ-сектор в Польше продолжает стремительно развиваться, что создает потребность в программистах, системных администраторах, аналитиках и других специалистах. Вакансий в этой сфере становится все больше, а уровень заработной платы является одним из самых высоких на рынке труда.

В области IT, а также для высококвалифицированных специалистов, зарплаты начинаются от 8000 злотых брутто и могут достигать 15 000 злотых и более. Эта отрасль остается одной из самых высокооплачиваемых в Польше.

Спрос на сезонных работников в сельском хозяйстве растет при сборе урожая. Польские фермеры активно ищут работников для сбора фруктов, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Эта работа обычно временная, но позволяет найти подработку для нуждающихся в краткосрочной занятости.

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Сезонные работы, в частности в сельском хозяйстве, предлагают меньшие заработки — около 3000 — 4000 злотых брутто в месяц. Однако здесь немаловажную роль играет интенсивность труда и продолжительность рабочего времени.

Налоги и расходы

Необходимо учитывать, что все указанные суммы — это заработная плата брутто, то есть до вычета налогов и социальных взносов. После вычета этих платежей, нетто-зарплата будет на 20−30% меньше. Кроме того, расходы на проживание, питание и транспорт также следует учесть при оценке общего уровня дохода.

Справка Finance.ua:

ранее портал местного самоуправления Wspólnota опубликовал отчет, в котором представлено финансовое состояние населения отдельных населенных пунктов и административных единиц на карте Польши. Воеводство, которое может похвастаться высоким достатком — это Мазовецкое воеводство. Начиная с 2018 года Мазовецкое воеводство остается самым богатым воеводством в Польше. В категории воеводских городов победителем стала Варшава;

процент иностранцев, работающих в Польше ниже своей квалификации, выше, чем в других странах ЕС;



в Польше для покупки новой квартиры требуется около 12 годовых зарплат.



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