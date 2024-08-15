Экономика Польши растет больше всего за семь кварталов, однако ускорилась инфляция — Finance.ua

Экономика Польши растет больше всего за семь кварталов, однако ускорилась инфляция Сегодня 07:12 — Мир

Экономика Польши выросла во втором квартале 2024 года выше всего с третьего квартала 2022 года. Инфляция в Польше ускорилась до 4,2%.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Экономика Польши выросла на 3,2% в годовом выражении во втором квартале 2024 года, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2022 года и выше прогнозов аналитиков (2,7%).

Инфляция большую часть этого года находилась в целевом диапазоне центрального банка, но ускорилась в июле до 4,2% - самого высокого показателя с декабря прошлого года. Два предыдущих месяца инфляция держалась на уровне 2,5−2,6% соответственно.

Отмечается, что в первом квартале рост ВВП Польши составил 2%.

Подъем польской экономики во втором квартале обеспечил рост потребительских расходов, особенно в сфере услуг. Сдерживают экономический рост замедления промышленной активности и проблемы экспортеров, отметил министр финансов Анджей Доманский.

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В сообщении добавляют, что высокие показатели экономического роста снизят давление на центральный банк, который критиковал премьер-министр Дональд Туск за ограничительную, агрессивную денежно-кредитную политику, сдерживающую экономическое развитие.

Економічна Правда По материалам:

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