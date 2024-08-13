Сколько нужно работать в Польше, чтобы купить квартиру — Finance.ua

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Сколько нужно работать в Польше, чтобы купить квартиру

Личные финансы
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Сколько нужно работать в Польше, чтобы купить квартиру
Сколько нужно работать в Польше, чтобы купить квартиру
В Польше для покупки новой квартиры нужно почти 12 годовых зарплат.
Об этом сообщает inPoland.net.pl.

Стоимость квартир в Польше

Стоимость квартир в Польше варьируется в зависимости от региона, размера и состояния жилья. Средняя цена за квадратный метр в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав или Гданьск, может достигать 10 000 злотых и более. В менее населенных регионах и городах цены могут быть значительно ниже — от 5 000 до 7 000 злотых за квадратный метр.
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Например, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Варшаве может составить около 350 000 злотых, а в Кракове — около 300 000 злотых.

Средняя зарплата в Польше

Средняя заработная плата в Польше в 2024 году составляет около 7 000 злотых брутто в месяц. Согласно налогам и расходам, чистый доход (нетто) составляет около 5000 злотых.
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Чтобы упростить расчеты, предположим, что вы экономите 50% своего чистого дохода на покупку квартиры. Таким образом, ежемесячно вы экономите около 2500 злотых.

Для покупки квартиры за 350 000 злотых:

  • ежемесячные сбережения: 2 500 злотых;
  • сумма, которую необходимо накопить: 350 000 злотых;
  • время на накопление: 350 000/2 500 = 140 месяцев, или около 11 лет и 8 месяцев.

Ипотека в Польше

Покупка квартиры может быть упрощена за счет ипотеки. В Польше банки обычно предоставляют ипотечные кредиты на срок до 30 лет, что позволяет снизить ежемесячные выплаты, но увеличивает общую стоимость кредита из-за процентов.
Ипотечные кредиты в Польше обычно составляют от 70% до 90% стоимости квартиры, что означает, что вам нужно собрать лишь часть суммы в качестве первоначального взноса.
Напомним, о том, как взять ипотечный кредит в Польше, мы рассказывали здесь.

Справка Finance.ua:

  • Чтобы приобрести новую квартиру в Чехии, нужно в среднем 13-летних зарплат брутто. Это больше всего во всей Европе. Дания, Норвегия, Италия и Румыния являются наиболее доступными странами для покупки нового жилья;
  • украинцы, официально трудоустроенные на территории Польши, могут обратиться в центр занятости и зарегистрироваться как безработные. Пособие по безработице в Польше называется Zasiłek dla bezrobotnych. Размер пособия определяется индивидуально.

Как перевести деньги из Украины в Польшу 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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