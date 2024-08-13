Что будет с ценами в ближайшие месяцы — прогноз НБУ Сегодня 21:03 — Личные финансы

Что будет с ценами в ближайшие месяцы — прогноз НБУ

В июле 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (г/г) ускорилась до 5,4% с 4,8% в июне. В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Показатель базовой инфляции в июле вырос до 5,7% с 5,0% в июне. Такая динамика опережала траекторию июльского прогноза НБУ. Она обусловлена ​​прежде всего более быстрым удорожанием обработанных продуктов питания под влиянием более высоких затрат на энергию, хранение продукции и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривны. В то же время инфляционные ожидания оставались весьма устойчивыми.

Снижение цен на сырые продукты питания

Медленнее дешевели сахар и крупы из-за исчерпания запасов предыдущих высоких урожаев. Цены на помидоры тоже замедлили падение, а на огурцы существенно выросли под влиянием меньшего предложения качественной продукции на фоне более сложных, чем в прошлом году, погодных условий. Рост цен на молоко ускорился из-за жаркой погоды, а стоимость бананов выросла в условиях повышенного внешнего спроса.

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А косточковые и арбузы дешевели. Также снижались цены на яблоки и отдельные овощи борщового набора из-за активизации продаж продукции из хранилищ на фоне жаркой погоды и перебоев с снабжением электроэнергией. Несмотря на жаркую погоду, продолжалось и падение цен на яйца. Вторичные эффекты от более низкого давления на расходы на корма и далее отражались на удешевлении свинины и курятины.

Рост административно регулируемых цен

Цены на алкогольные напитки снижались все медленнее. Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора. Удорожание табачных изделий замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией. В то же время, инфляцию в дальнейшем сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Рост цен на топливо замедлился

Такая динамика отражала эффекты базы сравнения из-за возврата налогообложения горючего до довоенного уровня в июле 2023 года, достаточных запасов и снижения спроса со стороны агропромышленного комплекса. В то же время, на стоимости горючего сказывались эффекты переноса от ослабления обменного курса и роста цен на сырье на мировых рынках.

Базовая инфляция увеличилась до 5,7% г/г

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 6,5% г/г. Увеличились, в частности, темпы роста цен на хлеб, отдельные мучные и кондитерские изделия из-за более высоких производственных затрат. Цены на большинство кисломолочных продуктов и сливочное масло росли под влиянием сокращения производства молока-сырья, отключения электроэнергии и порчи готовой продукции в торговых сетях.

Также, скорее, дорожали отдельные импортные товары, в частности шоколад, кофе, чай. Цены на подсолнечное масло замедлили падение под влиянием роста цен на мировых рынках, жаркой погоды в Украине и сокращения объемов предложения сырья урожая 2023 года, а на масличные продукты — ускорили рост.

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Тем временем темпы удорожания мясных продуктов и далее снижались благодаря вторичным эффектам от дальнейшего восстановления в животноводстве.

Цены на непродовольственные товары ожидаемо ускорили рост (на 1,2% г/г), прежде всего под влиянием курсового фактора. В частности, медленнее дешевели одежда и обувь, в то же время подорожание других непродовольственных товаров ускорилось.

Услуги также дорожали быстрее — на 10,3% г/г, вероятно, под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию.

Прогноз на следующие месяцы

Потребительская инфляция в июле ожидательно продолжила расти, учитывая постепенное исчерпание влияния временных факторов, которые обеспечивали ее низкий уровень в первом полугодии 2024 года.

В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции, прежде всего, из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы.

В то же время, инфляция будет оставаться умеренной в 2024 году. Этому будут способствовать меры Национального банка по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и устойчивости валютного рынка.

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