Бизнес ожидает роста цен и сокращения численности работников — Finance.ua

Бизнес ожидает роста цен и сокращения численности работников Сегодня 15:05 — Личные финансы

Бизнес ожидает роста цен и сокращения численности работников

Бизнес в июле несколько смягчил оценку деловой активности, однако предприятия все еще ожидают дальнейшего роста цен на свои услуги и сокращения численности работников.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), ежемесячно рассчитываемый Национальным банком, за исключением вынужденного перерыва в марте-мае 2022 года. В июле 2024 года ИОДА вырос до 44.4 из 43.6 в июне.

Инфографика: НБУ

Отмечается, что адаптивность к проблемам энергоснабжения, стабильная работа морского коридора, устойчивые инфляционные ожидания, смягчение валютных ограничений, а также сезонный фактор оказали положительное влияние на ожидания бизнеса.

Читайте также В Украине хотят обновить категории бизнеса

В то же время ухудшение ситуации с безопасностью, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, ухудшение курсовых ожиданий и значительный дефицит квалифицированных кадров оставались сдерживающими факторами. Они усложняли экономическую активность предприятий всех секторов.

Ситуация на рынке труда

Ситуация на рынке труда остается сложной. Только руководители строительных предприятий ожидали сохранения численности работников на уровне предыдущего месяца.

Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозировали сокращение персонала, хотя и несколько более низкими темпами, чем в предыдущем месяце.

Самые сдержанные оценки дали руководители торговых предприятий.

Оценки результатов своей деятельности

Предприятия строительства значительно улучшили сдержанные оценки своих экономических результатов благодаря сезонному оживлению деятельности, а также бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, дорог и автострад: секторальный индекс в июле составил 49.6 по сравнению с 43.0 в июне.

Читайте также В Украине запускают онлайн платформу для сбора отзывов бизнеса о взаимодействии с государством

Предприятия промышленности сохранили сдержанные ожидания по результатам своей деятельности из-за дефицита электроэнергии, усиления боевых действий и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июле составил 45.8 (в июне — 45.5).

Респонденты смягчили оценки объемов изготовленной продукции и незавершенного производства, в то же время у них были более сдержанные ожидания объема новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Предприятия сферы услуг смягчили негативные оценки результатов своей экономической деятельности, невзирая на значительные перебои с энергоснабжением, снижение спроса и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс повысился до 42.5 в июле с 39.7 в июне.

Предприятия торговли несколько ухудшили ожидания результатов своей деятельности под влиянием длительных отключений электроэнергии и усиления курсовых ожиданий: секторальный индекс в июле составил 44.7 (в июне — 46.4).

Торговые компании спрогнозировали дальнейшее уменьшение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, третий раз подряд дали негативные оценки по запасам/остаткам товаров для продажи, усилив ожидания по увеличению их стоимости, а также были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.

Читайте также Бизнес назвал наиболее реальную модель экономического бронирования

Предприятия промышленности, торговли и строительства спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты сферы услуг были настроены на незначительное замедление последних, несмотря на усиление ожиданий роста закупочных цен.

Напомним, Совет бизнес-омбудсмена прокомментировал предложения правительства повысить налоги. Ведомство предлагает в законодательных изменениях сперва провести анализ и прогнозирование, а также внедрить принцип «сперва консультирование».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.