В Украине хотят обновить категории бизнеса — Finance.ua

В Украине хотят обновить категории бизнеса Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Украине хотят обновить категории бизнеса

В Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.

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С таким предложением выступил Комитет Верховной Рады по экономическому развитию. Согласно обнародованной информации, речь идет о пяти категориях экономических бизнес-субъектов:

Самозанятые, охватывающие индивидуальную трудовую деятельность и независимую профессиональную деятельность;

Платформнозанятые, которые будут распространяться на тех, кто взаимодействует с цифровыми платформами;

Семейное предпринимательство, касающееся семейного бизнеса;

Микропредпринимательство, то есть бизнес создан физическим лицом, зарегистрированным как ФЛП;

Малое предпринимательство, то есть бизнес с количеством человек не больше 50-ти.

Такие категории отнесут к сектору микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ).

Ключевой целью предложенных изменений является предоставление новых преференций в ряде категорий предпринимателей. Речь идет о самозанятых, платформозанятых лицах и семейном бизнесе. Ожидается, что это позволит создать благоприятные условия для реализации экономического и бизнесового потенциала украинцев, которые готовы к предпринимательским рискам.

Авторы инициативы убеждены, что новый подход в классификации поспособствует детенизации экономики и обеспечит условия для дальнейшего развития предпринимателей — от элементарных простых форм экономической организации до его расширения.

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