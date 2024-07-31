В Украине хотят обновить категории бизнеса — Finance.ua

В Украине хотят обновить категории бизнеса
В Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.
Читайте также
С таким предложением выступил Комитет Верховной Рады по экономическому развитию. Согласно обнародованной информации, речь идет о пяти категориях экономических бизнес-субъектов:
- Самозанятые, охватывающие индивидуальную трудовую деятельность и независимую профессиональную деятельность;
- Платформнозанятые, которые будут распространяться на тех, кто взаимодействует с цифровыми платформами;
- Семейное предпринимательство, касающееся семейного бизнеса;
- Микропредпринимательство, то есть бизнес создан физическим лицом, зарегистрированным как ФЛП;
- Малое предпринимательство, то есть бизнес с количеством человек не больше 50-ти.
Такие категории отнесут к сектору микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ).
Ключевой целью предложенных изменений является предоставление новых преференций в ряде категорий предпринимателей. Речь идет о самозанятых, платформозанятых лицах и семейном бизнесе. Ожидается, что это позволит создать благоприятные условия для реализации экономического и бизнесового потенциала украинцев, которые готовы к предпринимательским рискам.
Авторы инициативы убеждены, что новый подход в классификации поспособствует детенизации экономики и обеспечит условия для дальнейшего развития предпринимателей — от элементарных простых форм экономической организации до его расширения.
Как ИИ может помочь вашей компании в общении с клиентами 🧐
Поделиться новостью