Предприятия ожидают ухудшения бизнес-динамики на следующие пол года (опрос) — Finance.ua

Предприятия ожидают ухудшения бизнес-динамики на следующие пол года (опрос) Сегодня 17:02

Предприятия ожидают ухудшения бизнес-динамики на следующие пол года (опрос)

Доля украинских компаний, ожидающих ухудшения бизнес-динамики в течение следующих шести месяцев, составляет 56% опрошенных.

Об этом свидетельствует опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) «Бизнес во время войны».

Согласно данным, обнародованным ЕБА, 27% не ожидают изменений и 16% считают, что положение дел в течение шести месяцев улучшится.

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В то же время 45% опрошенных топ-менеджеров оценивают положение дел в их бизнесе как удовлетворительное, а 27% - как положительное, остальные 27% оценивают текущую ситуацию в бизнесе скорее негативно.

«Несмотря на это, 47% топ-менеджеров планируют расширение бизнеса, в частности, рост клиентской базы и производства, выход на международные рынки и т. д. », — констатируют в ЕБА.

Работают ли на полную

Число компаний-членов ассоциации, работающих в полном объеме, уменьшилось по сравнению с началом года до 64% ​​с 78%.

Соответственно возросло количество ограничений, которые применяют компании: в настоящее время с ограничениями работают 36% опрошенных, среди наиболее распространенных — недостаток квалифицированных работников/мобилизация (75%), ограничение географии деятельности (60%) и приостановка работы на время воздушных тревог (46%).

Что с доходами и потерями

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения у 48% бизнеса снизились доходы, в то время как у 47% - выросли, не изменились у 6%.

В числе опрошенных 48% экспортируют товары или услуги за границу.

Как сообщили в ЕБА, факторами наибольшего негативного влияния на бизнес предприниматели называют мобилизацию (71%), атаки на украинскую энергосистему (61%), войну/оккупацию территорий (58%), нехватку квалифицированных работников (58%).

Бизнес сохраняет финансовую устойчивость, но несколько ухудшил оценку финансовых резервов по сравнению с началом 2024 года. Более половины компаний (53%) имеют резервы на год и более, тогда как во время предыдущего опроса таких было 65%, еще 32% - на полгода, 15% - на несколько месяцев и 1% не имеют никаких резервов.

Подчеркивается, что потери бизнеса от войны продолжают расти. По состоянию на середину 2024 года для 26% опрошенных компаний они составляют до $1 млн, 31% сообщают о потерях в диапазоне $1−10 млн, 17% - о потерях свыше $10 млн, не понесли потерь только 14% опрошенных компаний.

Программами государственной или международной поддержки за последние 2,5 года воспользовались лишь 11% компаний.

73% компаний планируют привлекать финансирование для развития бизнеса. Большинство из них (60%) намерены использовать для этого собственные средства, 19% планируют привлекать банковское кредитование, 15% - инвестиции и 5% - гранты. Кредитоваться в банках на рыночных условиях готовы 25% опрошенных предприятий.

Среди затруднений в получении кредитования компании упоминают высокие ставки, бенефициаров-нерезидентов, несоответствующие сроки, медленное принятие решения.

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