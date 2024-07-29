В Украине запускают онлайн платформу для сбора отзывов бизнеса о взаимодействии с государством — Finance.ua

В Украине запускают онлайн платформу для сбора отзывов бизнеса о взаимодействии с государством Сегодня 12:45 — Казна и Политика

В Украине запускают онлайн платформу для сбора отзывов бизнеса о взаимодействии с государством

Министерство экономики запускает онлайн платформу для сбора отклика от бизнеса о взаимодействии с государством- Пульсом

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Цель платформы

В правительстве хотят создать единый цифровой инструмент для прозрачных отношений между государством и бизнесом для повышения качества государственных услуг.

Теперь каждый предприниматель может поставить оценку услугам, предоставляемым государством. На этапе бета-тестирования можно оценить 22 госоргана, постепенно их количество будет увеличиваться.

Благодаря этому инструменту можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и более эффективно и быстро реагировать на проблемы предпринимателей.

«Например, обратились в налоговую, ЦПАУ или другие органы и не удовлетворены качеством услуг, тогда можно оставить отзыв на Пульсе. Заявку примут в работу, чтобы исправить проблему, а предприниматель получит ответ на свой запрос в онлайн-кабинете. Также можно оставить и положительный отзыв, чтобы масштабировать положительные практики. Отзыв от бизнеса мы отцифровываем, и на его основе будет сформирован так называемый Entrepreneur Satisfaction Score (Индекс удовлетворенности предпринимателей)», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

me.gov.ua

Система будет состоять из трех компонентов

1. Дашборд — информационная панель для принятия управленческих решений с ключевыми показателями, которая позволит быстро оценить состояние удовлетворенности государственными услугами в удобном для анализа и восприятия формате. Дашборды с оценками бизнеса и динамикой обращений публичные.

2. В информационном окне для предоставления отзыва предприниматели могут оставить отзыв о взаимодействии с государственными органами и сообщить о проблеме, если она возникла. Для этого нужно авторизоваться любым удобным способом — электронной подписью, через банк ID или Дія.Підпис.

После этого предпринимателю предложат заполнить две формы для оценки государственных услуг на выбор — краткую и длинную.

Краткая — для оценки базовых критериев (условия открытия/закрытия бизнеса, отсутствие незаконных проверок, а также еще восемь показателей) и оценивания государственного органа, с которым имели дело. Эти данные будут использованы для дальнейшего обобщения проблематики и приоритизации решения наиболее важных вопросов.

Длинная — предусматривает возможность более конкретно поделиться опытом и указать, какой орган власти и лицо (а) препятствовали предпринимательской деятельности. Эта форма обрабатывается иначе. Она может быть направлена ​​либо в Правительственный контактный центр, где обрабатывается как обращение гражданина, либо в сложных случаях — в Совет бизнес-омбудсмена, если вопросы относятся к его компетенциям.

3. Личный кабинет. После заполнения формы предприниматель сможет отслеживать статус ее рассмотрения в личном кабинете — с момента формирования заявки до ответа представителя государства. Когда получит ответ, будет возможность оценить весь процесс обработки обращения от 1 до 10.

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