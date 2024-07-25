Действительно ли украинский бизнес отказывается от российских CRM-систем (исследования) — Finance.ua

Действительно ли украинский бизнес отказывается от российских CRM-систем (исследования) Сегодня 10:14

Действительно ли украинский бизнес отказывается от российских CRM-систем (исследования)

Платформа Ringostat (входит в Netpeak Group) поделилась результатами исследования о том, отказывается ли украинский бизнес от российских CRM-систем. В его основе — данные 12 664 компаний за 2021−2024 годы. Для исследования статистикой также поделились разработчики и интеграторы отечественных CRM-систем.

CRM-системы — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами.

С 2021 года доля компаний, использующих CRM-системы страны агрессора, упала более чем в 4 раза (с 73% в 2021 году до 17% в 2024 году). В то же время доля запросов по украинским CRM прогнозируемо возросла — почти в 8 раз с 2021 года. Причина тенденции очевидна — нежелание бизнеса работать с враждебным софтом и спонсировать страну-агрессора. К тому же существенно выросло качество платформ. Из-за массовой миграции разработчики поняли, чего не хватает в их CRM-системах, и смогли значительно улучшить свои решения.

Доля кастомных CRM (самостоятельно разработанных компаниями для себя) уменьшилась втрое, а CRM из других стран выросла почти в 5 раз, однако рост несколько замедлился в последние годы. Расширенные результаты исследования были опубликованы на блоге платформы.

По статистике интеграторов* (специалистов, подключающих и настраивающих CRM для компаний), запросы на установку российских систем уменьшились с 72% в 2021 году до 14% в 2024. На украинские CRM спрос вырос с 5% до 53%, а на системы других стран — с 23% до 33%.

В десятку самых популярных украинских CRM вошли

Creatio, Dr. Eleks, G-PLUS, KeepinCRM, KeyCRM, NetHunt, Onebox, RealtSoft, SalesDrive, Uspacy. Показательно, что четыре системы из топа отраслевые и представляют решения для медицинских учреждений, застройщиков, интернет-магазинов и строительных компаний. Эта тенденция означает, что отечественные разработчики разбираются в потребностях определенных сфер бизнеса и могут их вполне удовлетворить.

Клиенты интеграторов CRM-систем чаще всего приводят несколько причин, которые не дают им перейти на украинские системы. Малый бизнес объясняет это нехваткой ресурса и денег. Некоторые компании имеют сложные системы, построенные на базе российских систем, и опасаются, что повторить настройки на новом решении будет трудно. Бизнес, переместившийся в другие страны, иногда выбирает CRM, разработанные в стране-агрессоре, но зарегистрированные как «международные» бренды.

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