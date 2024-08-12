Цены на кофе взлетели больше всего за пять недель — Finance.ua

Цены на кофе взлетели больше всего за пять недель Сегодня 18:08 — Личные финансы

Цены на кофе взлетели больше всего за пять недель

Самый активный на торгах контракт на кофе подорожал на целых 7%, больше всего за 5 недель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самый активный контракт на поставку кофе подорожал на 7%, больше всего с 9 июля.

Цены на арабику подскочили в Нью-Йорке после того, как небольшие морозы в некоторых регионах Бразилии, которая является крупнейшим производителем, добавили проблем с поставками, а трейдеры оценили еще одно ожидаемое там на этой неделе похолодание.

На этой неделе холодная погода снова накроет южные штаты Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана. Хотя это не представляет особого риска для регионов выращивания кофе, волатильность рынка заставляет трейдеров внимательно следить за погодой, чтобы оценить риски и потенциальные убытки.

Заморозки усилят стресс для посевов, вызванный засушливой погодой в Бразилии, что уже угрожает урожаю следующего года. Любой дождь перед заморозками может спровоцировать преждевременное цветение, которое может не выжить, если не будет следующих дождей.

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Економічна Правда По материалам:

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