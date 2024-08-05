Не все товары будут дорожать в ближайшие месяцы, но на 3−5% цены могут возрасти — Минагрополитики Сегодня 20:16 — Личные финансы

Не все товары будут дорожать в ближайшие месяцы, но на 3−5% цены могут возрасти — Минагрополитики

В Украине не все продукты будут дорожать в ближайшие месяцы из-за сложностей в энергетике, но общая тенденция роста — на 3−5% - может быть.

Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

Читайте также Повышение налогов ударит по ценам: в НБУ рассказали детали

«Однозначно, производство пищевой продукции зависит от стоимости и доступности энергоносителей, в том числе электричества, поэтому здесь связь есть. Как это будет отражаться на ценах, то здесь есть несколько факторов. Первое, действительно, какая будет ситуация с отключениями, как мы видим, в июле была ситуация сложной, в августе ситуация выровнялась. Доля электричества в себестоимости разной продукции колеблется. Она может быть от нескольких до нескольких десятков процентов», — рассказал Высоцкий.

Поэтому, по его словам, нужно анализировать индивидуально.

«Но в целом, если посмотреть по отрасли и то, что происходило в июле и потенциально может быть дальше на рынке электроэнергии, и ценах, по нашей оценке, — это где-то 3−5%. Действительно, до 3−5% может быть рост в себестоимости конечной продукции из-за сложностей на рынке электроснабжения. Но нужно помнить, что это не единственный фактор, поэтому иногда в определенной сезонной продукции есть, наоборот, в августе-сентябре пик уборки, и она будет дешеветь, поэтому даже сложности на рынке электроэнергии. не отразятся на цене», — отметил Высоцкий.

Читайте также Бизнес ожидает роста цен и дефицит кадров

Поэтому он отметил, что нужно смотреть по разным торговым группам.

«Не все товары будут дорожать в ближайшие месяцы из-за сложностей на рынке электроснабжения. Но общая тенденция может быть к росту на 3−5%», — подытожил Высоцкий.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.