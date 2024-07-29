Украинцы в Польше могут получить новые соцвыплаты на детей: детали — Finance.ua

Украинцы в Польше могут получить новые соцвыплаты на детей: детали Сегодня 08:32 — Личные финансы

Украинцы в Польше могут получить новые соцвыплаты на детей: детали

В Польше введут новый вид социальной помощи на детей — «Aktywny rodzic».

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Граждане Украины при условии выполнения нескольких требований будут иметь право на получение помощи в размере 1500 или 1900 злотых на одного ребенка.

В рамках программы «Aktywny rodzic» родители будут иметь право на три вида финансовой помощи:

«aktywni rodzice w pracy»,

«aktywnie w domu»,

и «aktywnie w żłobku».

Украинцы, прибывшие в Польшу после начала войны в Украине, будут иметь право на последний вид помощи из этого списка.

Читайте также Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше

Средства по программе «aktywnie w żłobku» будут начисляться для оплаты услуг по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, а в случае затруднений при получении ребенком дошкольного образования — до окончания учебного года, в котором ребенку исполняется 4 года. Средства будут выделяться на оплату яслей, детских клубов, дневной няни и т. д.

Размер помощи составляет 1500 злотых в месяц на одного ребенка, а для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.

Критерии для получателей

Как пояснили в ZUS, граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут подавать заявления на назначение этого вида помощи при условии выполнения определенных требований:

заявитель (законный опекун ребенка) и ребенок должны иметь статус UKR;

заявитель (законный опекун ребенка) и ребенок должны постоянно находиться на территории Польши в течение 365 дней на момент подачи заявления.

Заявление смогут подать:

один из родителей ребенка (в том числе приемные);

законный или фактический опекун ребенка;

руководитель детского дома семейного типа, где находится ребенок.

Помощь «aktywnie w żłobku» будет назначаться независимо от помощи 800+.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.