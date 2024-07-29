Украинцы в Польше могут получить новые соцвыплаты на детей: детали — Finance.ua

Украинцы в Польше могут получить новые соцвыплаты на детей: детали
В Польше введут новый вид социальной помощи на детей — «Aktywny rodzic».
Об этом сообщает inpoland.net.pl.
Граждане Украины при условии выполнения нескольких требований будут иметь право на получение помощи в размере 1500 или 1900 злотых на одного ребенка.
В рамках программы «Aktywny rodzic» родители будут иметь право на три вида финансовой помощи:
- «aktywni rodzice w pracy»,
- «aktywnie w domu»,
- и «aktywnie w żłobku».
Украинцы, прибывшие в Польшу после начала войны в Украине, будут иметь право на последний вид помощи из этого списка.
Средства по программе «aktywnie w żłobku» будут начисляться для оплаты услуг по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, а в случае затруднений при получении ребенком дошкольного образования — до окончания учебного года, в котором ребенку исполняется 4 года. Средства будут выделяться на оплату яслей, детских клубов, дневной няни
и т. д.
Размер помощи составляет 1500 злотых в месяц на одного ребенка, а для детей с инвалидностью — 1900 злотых в месяц.
Критерии для получателей
Как пояснили в ZUS, граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут подавать заявления на назначение этого вида помощи при условии выполнения определенных требований:
- заявитель (законный опекун ребенка) и ребенок должны иметь статус UKR;
- заявитель (законный опекун ребенка) и ребенок должны постоянно находиться на территории Польши в течение 365 дней на момент подачи заявления.
Заявление смогут подать:
- один из родителей ребенка (в том числе приемные);
- законный или фактический опекун ребенка;
- руководитель детского дома семейного типа, где находится ребенок.
Помощь «aktywnie w żłobku» будет назначаться независимо от помощи 800+.
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