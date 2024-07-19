Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше

Мир
34
Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше
Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше
В Польше начала действовать новая программа помощи беженцам из Украины «Вместе к Независимости». Таким образом, польское правительство хочет стимулировать украинцев съезжать из коллективных центров и начинать самостоятельную жизнь.
Как сообщается, в целом этот проект обойдется Польше в 93 499 172 злотых (около 22 млн евро). По данным польского МВД, 90% этой суммы предоставляет Европейская Комиссия.
Читайте также

Кому доступна программа?

Проект рассчитан на 6 тысяч украинских беженцев с номерами PESEL UKR, которые все еще живут в центрах коллективного размещения.
Как говорится в сообщении, выплаты должны покрыть финансирование расходов на жилье для переселенца в течение 6 месяцев.
Также беженцам предлагают мероприятия по интеграции в Польше:
  • индивидуальные карьерные консультации;
  • помощь в поиске работы;
  • курсы польского языка;
  • культурная и интеграционная деятельность.
Ожидается, что программа поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года.
Правила участия в программе и условия использования поддержки еще разрабатываются. Детали в ближайшее время будут опубликованы на сайтах исполнителей проекта.
Напомним, с 1 июля в Польше отменили программу для беженцев из Украины «40+», по которой владельцам частного жилья государство компенсировало 40 злотых (приблизительно 400 грн) в день (около 400 грн) за размещение и питание людей, получивших убежище. Такая сумма оплачивалась за каждого беженца, включая детей.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.