Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше — Finance.ua

Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше Сегодня 09:12 — Мир

Некоторые украинские беженцы смогут получить деньги на жилье в Польше

В Польше начала действовать новая программа помощи беженцам из Украины «Вместе к Независимости». Таким образом, польское правительство хочет стимулировать украинцев съезжать из коллективных центров и начинать самостоятельную жизнь.

Как сообщается, в целом этот проект обойдется Польше в 93 499 172 злотых (около 22 млн евро). По данным польского МВД, 90% этой суммы предоставляет Европейская Комиссия.

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Кому доступна программа?

Проект рассчитан на 6 тысяч украинских беженцев с номерами PESEL UKR, которые все еще живут в центрах коллективного размещения.

Как говорится в сообщении, выплаты должны покрыть финансирование расходов на жилье для переселенца в течение 6 месяцев.

Также беженцам предлагают мероприятия по интеграции в Польше:

индивидуальные карьерные консультации;

помощь в поиске работы;



курсы польского языка;



культурная и интеграционная деятельность.



Ожидается, что программа поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года.

Правила участия в программе и условия использования поддержки еще разрабатываются. Детали в ближайшее время будут опубликованы на сайтах исполнителей проекта.

Напомним, с 1 июля в Польше отменили программу для беженцев из Украины «40+», по которой владельцам частного жилья государство компенсировало 40 злотых (приблизительно 400 грн) в день (около 400 грн) за размещение и питание людей, получивших убежище. Такая сумма оплачивалась за каждого беженца, включая детей.

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