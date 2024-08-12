Как украинцам получить пособие по безработице в Польше — Finance.ua

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Как украинцам получить пособие по безработице в Польше

Личные финансы
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Как украинцам получить пособие по безработице в Польше
Как украинцам получить пособие по безработице в Польше
Украинцы, официально трудоустроенные на территории Польши, могут обратиться в центр занятости и зарегистрироваться как безработные. Пособие по безработице в Польше называется Zasiłek dla bezrobotnych. Размер пособия определяется индивидуально.
Об этом сообщает Ukrainian in Poland.
Для того чтобы получать помощь Zasiłek dla bezrobotnych, нужно стать на учет в польскую службу занятости по месту постоянной или временной регистрации.
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Размер пособия зависит от продолжительности предоставляемого периода и может быть уменьшен до 80% от базовой суммы для тех, кто имеет меньший период занятости, и увеличен до 120% от базовой суммы для тех, кто имеет больший период занятости.

Кто может получить пособие по безработице в Польше

Иностранцы, проживающие на территории Польши, могут рассчитывать на получение пособия по безработице. Для этого нужно иметь статус безработного (osoba bezrobotna) и подпадать под один из этих критериев:
  1. Иметь карту сталого побыта или карту резидента Европейского Союза.
  2. Иметь статус беженца, временную защиту, статус UKR или другой гуманитарный статус на территории Польши.
  3. Быть членом семьи человека с гражданством Польши или членом семьи гражданина другой страны ЕС.
  4. Иметь Голубую карту или постоянное место жительства в связи с ведением научной деятельности на территории Польши.
  5. Быть владельцем карты временного побыта или рабочей визы и непрерывно проработать на территории Польши не менее 6 месяцев.
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Граждане Украины, в том числе со статусом UKR, могут получить пособие по безработице в Польше. Однако нужно обратить внимание на следующие моменты:
  1. Если гражданин Украины имеет статус UKR, он может получить пособие по безработице в случае, если он официально проработал на территории Польши не менее 365 дней за последние 18 месяцев.
  2. В течение последнего года уровень зарплаты должен быть не ниже, чем минимальная заработная плата в Польше.
  3. За последние 12 месяцев украинец должен был в полной мере платить все налоги и необходимые социальные сборы.
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Какие документы нужны для получения помощи

Для того чтобы получать пособие по безработице, нужно обратиться на биржу труда и предоставить следующие документы:
  1. Заполненное заявление о желании стать на учет в Центр занятости.
  2. Действительный загранпаспорт.
  3. Рабочая виза, карта побыту, Pesel со статусом UKR или другой документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Польши.
  4. Документы о наличии образования.
  5. Оригиналы трудовых договоров и справок с предыдущих мест работы.
  6. Для лиц, не имеющих статуса UKR — действительный Pesel.
  7. Сведения о семейном положении.
  8. Если есть — документы, подтверждающие наличие инвалидности.
  9. Если вы вели частную деятельность — документы, подтверждающие ликвидацию бизнеса.
  10. Согласие на обработку персональных данных.
Подать заявку на получение пособия можно как непосредственно в службе занятости, так и на сайте www.praca.gov.pl.
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Продолжительность выплаты пособия по безработице определена Законом «О содействии занятости и учреждениях рынка труда». Стандартная продолжительность составляет:
  • 180 дней — для тех, кто проживает в округе, где уровень безработицы не превышает 150% от среднего уровня безработицы в стране;
  • 365 дней — для лиц, проживающих в округе, где уровень безработицы превышает 150% от среднего уровня безработицы, для лиц старше 50 лет, имеющих право на пособие не менее 20 лет, для лиц с детьми до 15 лет, когда оба родителя являются безработными, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей до 15 лет.
Напомним, с января 2022 года по июнь 2024 года в Польше было создано примерно 59,8 тыс. активных украинских ФЛП (JDG). Украинские JDG, созданные в первой половине этого года, работают преимущественно в таких отраслях, как строительство (23%), информация и коммуникации (19%) и другие сферы услуг (12%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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