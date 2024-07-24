Где в Польше выгоднее всего делать покупки — Finance.ua

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Где в Польше выгоднее всего делать покупки

Личные финансы
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Где в Польше выгоднее всего делать покупки
Где в Польше выгоднее всего делать покупки
Ранее эксперты сделали анализ покупок в магазинах Lidl в Чехии, Польше и Германии, чтобы проверить, где самые низкие цены.
Я вот июньское исследование агентства ASM Sales Force показало, что Auchan до сих пор предлагает клиентам самые низкие цены в Польше.
Так, средняя стоимость потребительской корзины в сети составляет 231,91 злотых (54 евро), что на 5,5% дешевле, чем в мае.
Об этом сообщает uamedia.eа.
Исследования показывают, что разница в средней цене корзины между Ашаном и вторым магазином значительна. Находящаяся на втором месте Biedronka предлагает аналогичный набор на 30,22 злотых дороже, а Makro Cash & Carry на третьем месте — на 57,50 злотых дороже.

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Где дороже всего

Исследования показывают, что в июне 2024 года товары в сети Lidl стоили дороже всего, проанализированная группа товаров стоила 319,22 злотых (74 евро).
В общем, покупки в традиционных супермаркетах стоят дешевле: средняя стоимость анализируемого набора продуктов составляет 281,25 злотых. Заказывать онлайн дороже: средняя стоимость такой корзины составляет 352,30 злотых (82 евро).

Справка Finance.ua:

  • Согласно этим данным, по состоянию на конец мая основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были:
  • Германия — 1,3 млн человек, 31,3% от общего количества;
  • Польша — 953,2 тыс. человек, 22,4%;
  • Чехия (356,4 тыс., 8,4%).

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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