Сколько украинцев в Польше работают и платят налоги — Finance.ua

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Сколько украинцев в Польше работают и платят налоги

Личные финансы
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Сколько украинцев в Польше работают и платят налоги
Сколько украинцев в Польше работают и платят налоги
Управление социального страхования Польши (ZUS) опубликовало отчет, в котором представлены данные по трудоустройству иностранцев в Польше, сообщает inPoland.net.pl.
Согласно этим данным, приток иммигрантов в Польшу замедляется, однако, вопреки опасениям некоторых групп, иностранцы в основном работают и платят взносы.

Сколько иностранцев работает в Польше

На польском рынке труда легально работает 1,16 миллиона иностранцев, из которых две трети — это граждане Украины. Доля иностранцев в общей сложности работающих в Польше составляет до 7%.
К концу 2023 года только 3,8 тысячи человек среди иностранцев имели статус безработного, что составляет всего 0,33% от общего количества проживающих в Польше иммигрантов.
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Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство иностранцев активно трудоустроено.

Выплаты иностранцам

Расходы на надбавки и краткосрочные пособия, выплачиваемые иностранцам, увеличились с 0,5% в 2015 году до 2,6% в 2023 году от общих расходов ZUS на такие выплаты. Доля расходов на выплаты иностранцам в общих расходах на индивидуальные льготы претерпела следующие изменения:
  • помощь в связи с болезнью: с 0,4% в 2015 году до 2,4% в 2023 году;
  • помощь по беременности и родам: с 0,7% в 2015 году до 3,7% в 2023 году;
  • помощь по уходу: с 0,4% в 2015 году до 2,4% в 2023 году;
  • реабилитационные услуги: с 0,3% в 2015 году до 1,2% в 2023 году.

Пенсионное обеспечение иностранцев

Вопрос пенсионного обеспечения важен для иностранцев, работающих в Польше. ZUS также изучил эту сферу.
В декабре 2023 года было выплачено 13 тысяч пенсий для иностранцев, что на 3 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Общее количество выплат для иностранцев составило 0,18% от общей суммы выплат за этот период.
Общая сумма пенсий, выплаченных иностранцам, в декабре 2023 года составила 21,5 миллиона злотых, что составляет 0,079% от общей суммы помощи ZUS.
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Средний размер пенсии для иностранцев составил 1,4 тысячи злотых, в то время как средняя пенсия в общей сложности составляет 3,3 тысячи злотых.
ZUS разработал прогнозы по выплате пенсий иностранцам в будущем. В наиболее неблагоприятном варианте стоимость пенсий, которые будут выплачиваться украинцам, может достичь 0,3% ВВП до 2017 года.
Несмотря на опасения, расходы на социальные выплаты иностранцам остаются относительно низкими, а вопрос пенсионного обеспечения актуален для многих работающих иностранцев.

Справка Finance.ua:

  • Согласно исследованию, по сравнению с Украиной в Польше уровень оплаты труда для сезонных рабочих выше. Это одна из причин, почему многие украинцы выбирают работать за границей;
  • в Польше введут новый вид социальной помощи на детей — «Aktywny rodzic». Граждане Украины при условии выполнения нескольких требований будут иметь право на получение пособия в размере 1500 или 1900 злотых на одного ребенка;
  • в Польше 16 млн человек работают полный рабочий день. Уровень безработицы сократился до 4,9%;
  • расходы украинцев в Польше в первом квартале этого года составили 1,41 млрд злотых.
По материалам:
Finance.ua
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