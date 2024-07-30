Как украинцам в Польше оформить загранпаспорт — Finance.ua
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Как украинцам в Польше оформить загранпаспорт

Личные финансы
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Как украинцам в Польше оформить загранпаспорт
Как украинцам в Польше оформить загранпаспорт
Украинцы, проживающие в Польше, могут оформить загранпаспорт через консульские учреждения Украины.
Об этом пишет inPoland.net.pl.

Этапы оформления

1. Запись на прием.
Для оформления загранпаспорта необходимо предварительно зарегистрироваться на прием в консульском учреждении. Это можно сделать онлайн через систему электронной очереди на официальном сайте консульства. Выберите удобную дату и время, ведь без предварительной регистрации прием не проводится.
2. Подготовка документов.
Перед посещением консульства необходимо подготовить следующие документы:
  • Заполненное заявление-анкету на оформление паспорта.
  • Действующий паспорт гражданина Украины.
  • Идентификационный код (ИНН).
  • Прежний загранпаспорт (если есть).
  • Документ, подтверждающий легальное пребывание в Польше (например карта побыта).
3. Уплата консульского сбора.
За оформление загранпаспорта необходимо уплатить консульский сбор. Размер сбора зависит от возраста заявителя и срока действия паспорта. Уплатить сбор можно непосредственно в консульстве или через банковский перевод.
Сохраняйте квитанцию ​​об оплате, поскольку она будет необходима при подаче документов.
4. Посещение консульства.
На приеме в консульстве необходимо предоставить все подготовленные документы, заполнить анкету и сделать фотографию (для взрослых). Консул проверит документы и примет ваше заявление на оформление загранпаспорта.
5. Получение паспорта.
Срок изготовления загранпаспорта составляет от одного до трех месяцев. После изготовления паспорта вас уведомят о его готовности, и вы сможете забрать его в консульстве. Не забудьте взять с собой внутренний паспорт и квитанцию ​​об оплате консульского сбора.
Получение загранпаспорта в Польше может быть удобным и быстрым процессом при правильном соблюдении всех инструкций и своевременного предоставления необходимых документов.

Справка Finance.ua:

  • с 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за рубежом возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для граждан Украины мужского пола;
  • в начале полномасштабного вторжения миллионы украинцев пересекали границу на основании внутреннего паспорта. Однако в течение двух лет войны правила и требования менялись и обновлялись;
  • с 15 апреля 2024 года зарубежные подразделения Государственного предприятия «Документ» работают также с электронной очередью.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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