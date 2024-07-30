Как украинцам в Польше оформить загранпаспорт — Finance.ua

Как украинцам в Польше оформить загранпаспорт Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как украинцам в Польше оформить загранпаспорт

Украинцы, проживающие в Польше, могут оформить загранпаспорт через консульские учреждения Украины.

Об этом пишет inPoland.net.pl.

Этапы оформления

1. Запись на прием.

Для оформления загранпаспорта необходимо предварительно зарегистрироваться на прием в консульском учреждении. Это можно сделать онлайн через систему электронной очереди на официальном сайте консульства. Выберите удобную дату и время, ведь без предварительной регистрации прием не проводится.

2. Подготовка документов.

Перед посещением консульства необходимо подготовить следующие документы:

Заполненное заявление-анкету на оформление паспорта.

Действующий паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код (ИНН).

Прежний загранпаспорт (если есть).

Документ, подтверждающий легальное пребывание в Польше (например карта побыта).

3. Уплата консульского сбора.

За оформление загранпаспорта необходимо уплатить консульский сбор. Размер сбора зависит от возраста заявителя и срока действия паспорта. Уплатить сбор можно непосредственно в консульстве или через банковский перевод.

Сохраняйте квитанцию ​​об оплате, поскольку она будет необходима при подаче документов.

4. Посещение консульства.

На приеме в консульстве необходимо предоставить все подготовленные документы, заполнить анкету и сделать фотографию (для взрослых). Консул проверит документы и примет ваше заявление на оформление загранпаспорта.

5. Получение паспорта.

Срок изготовления загранпаспорта составляет от одного до трех месяцев. После изготовления паспорта вас уведомят о его готовности, и вы сможете забрать его в консульстве. Не забудьте взять с собой внутренний паспорт и квитанцию ​​об оплате консульского сбора.

Получение загранпаспорта в Польше может быть удобным и быстрым процессом при правильном соблюдении всех инструкций и своевременного предоставления необходимых документов.

Справка Finance.ua:

с 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за рубежом возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для граждан Украины мужского пола;

в начале полномасштабного вторжения миллионы украинцев пересекали границу на основании внутреннего паспорта. Однако в течение двух лет войны правила и требования менялись и обновлялись;

с 15 апреля 2024 года зарубежные подразделения Государственного предприятия «Документ» работают также с электронной очередью.



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