В Польше подорожают водительские удостоверения: цены — Finance.ua

В Польше подорожают водительские удостоверения: цены Сегодня 21:48 — Мир

В Польше подорожают водительские удостоверения: цены

В Мининфраструктуры планируется повысить плату за выдачу водительских прав. В ведомстве рассматривается повышение на 47−50% для национальных водительских прав и на 35 злотых для международных, пишет inpoland.net.

Причиной повышения в министерстве назвали увеличение затрат на изготовление документов. Однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Директор Департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Рената Рихтер отметила, что планируется также повышение платы за выдачу номерных знаков и свидетельств о регистрации.

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Она объяснила, если будет принято решение о повышении платы за выдачу водительских прав, то рассматривается вариант увеличения этой платы на индекс цен товаров и услуг, то есть на 47−50% за национальное водительское удостоверение, а за международное — на 35 злотых.

Какие цены сейчас?

Сейчас плата за выдачу национального водительского удостоверения составляет 100,50 злотых, а за международное — 35 злотых.

В настоящее время цена комплекта номерных знаков без наклеек для легализации составляет 80 злотых, а если заявка касается одной таблички, плата составляет 40 злотых. Стоимость получения нового регистрационного удостоверения без выдачи временного разрешения составляет 54,50 злотых. Получение нового документа вместе с получением временного разрешения стоит 73,50 злотых.

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