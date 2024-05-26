Обновление данных военнообязанных: почему бывают отказы и что с этим делать — Finance.ua

Обновление данных военнообязанных: почему бывают отказы и что с этим делать Сегодня 10:15 — Личные финансы

Обновление данных военнообязанных: почему бывают отказы и что с этим делать, Фото: Getty Images

Военнообязанные могут обновить данные в войсках, а также в мобильном приложении Резерв+ и в ЦПАУ. На прием у сотрудника ЦПАУ может уйти 7−10 минут, однако нужно подождать, пока данные обновятся. После этого выписку об обновлении данных выдают в распечатанном виде и по желанию — на электронную почту.

Но в получении выписки в системе бывают и отказы, говорит в комментарии РБК-Украина директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай.

Почему случаются отказы в обновлении данных

Система может отправить отказ при обновлении военнообязанных данных в ЦПАУ.

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Наталья Шамрай отмечает, что в таком случае работник ЦПАУ видит, что пользователь получил отказ. Но при этом нет данных о том, по каким причинам это произошло.

«Да, бывает, что приходит отказ. ЦПАУ на себя не берет на себя функции субъекта предоставления услуги. Это значит, что мы не можем влиять на этот процесс. Поэтому если система выдала отказ в выдаче выписки, то обычно там написано, что нужно делать и куда обращаться либо для корректного внесения данных в систему, либо еще для каких-то действий», — говорит она.

Что делать, если система выдала отказ

Если есть отказ, то человеку следует обращаться в ТЦК и СП, добавляет директор департамента.

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«Следует обращаться туда, потому что это единственный орган, который принимает решения по этой теме. И законодательство Украины построено таким образом, что при обновлении данных в ЦПАУ или в электронном кабинете разрешены только определенные вещи. Что-то разрешено, а что-то не разрешено. Поэтому законодательством определено, что все главные полномочия по этому вопросу остались именно за ТЦК», — объясняет Наталья Шамрай.

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Справка Finance.ua:

после обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти;

военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК;



военнообязанные во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.



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