Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что можно получить больше всего дней — Finance.ua

Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что можно получить больше всего дней Сегодня 19:02 — Личные финансы

Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что можно получить больше всего дней

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику.

Об этом говорится в постановлении правительства № 585 от 21 мая.

«Общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году и может предоставляться в течение календарного года, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец, при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения», — сказано в постановлении.

Продолжительность отпуска

За каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим будет предоставляться отпуск:

военный корабль и военный самолет — 5 календарных дней ;

; зенитно-ракетный комплекс, военный вертолет, радиолокационная система средств противовоздушной обороны, комплекс дальнего визуального наблюдения — 4 дня ;

; самоходная артиллерийская установка, реактивная система залпового огня, танк, боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система, тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 150 кг), крылатые или баллистические ракеты — 3 дня ;

; другие бронеавтомобили или грузовые автомобили, средство контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 км, взлетный вес 150−500 кг), средства радиоэлектронной разведки — 2 дня ;

; легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20−50 кг) — 1 день.

Отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более чем трем лицам), принимавшим непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Как подтвердить уничтожение техники

Подтверждением уничтожения вражеской техники является:

журнал боевых действий (журнал ведения оперативной обстановки);

рапорт командира подразделения, группы (воинской части) по подчиненности, выполнявшей задания, в котором подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ и тип уничтоженной техники;

донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;

данные видеофиксации, технические средства разведки (наблюдения), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.

Отпуск предоставляется с сохранением денежного довольствия.

Справка Finance.ua:

ранее Кабмин принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.

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