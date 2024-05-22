Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что можно получить больше всего дней — Finance.ua

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Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что можно получить больше всего дней

Личные финансы
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Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что можно получить больше всего дней
Военным утвердили дополнительные отпуска за уничтоженную российскую технику: за что можно получить больше всего дней
Кабинет Министров утвердил порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику.
Об этом говорится в постановлении правительства № 585 от 21 мая.
«Общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году и может предоставляться в течение календарного года, без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец, при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения», — сказано в постановлении.

Продолжительность отпуска

За каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим будет предоставляться отпуск:
  • военный корабль и военный самолет — 5 календарных дней;
  • зенитно-ракетный комплекс, военный вертолет, радиолокационная система средств противовоздушной обороны, комплекс дальнего визуального наблюдения — 4 дня;
  • самоходная артиллерийская установка, реактивная система залпового огня, танк, боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система, тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 150 кг), крылатые или баллистические ракеты — 3 дня;
  • другие бронеавтомобили или грузовые автомобили, средство контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 км, взлетный вес 150−500 кг), средства радиоэлектронной разведки — 2 дня;
  • легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20−50 кг) — 1 день.
Отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более чем трем лицам), принимавшим непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Как подтвердить уничтожение техники

Подтверждением уничтожения вражеской техники является:
  • журнал боевых действий (журнал ведения оперативной обстановки);
  • рапорт командира подразделения, группы (воинской части) по подчиненности, выполнявшей задания, в котором подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ и тип уничтоженной техники;
  • донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;
  • данные видеофиксации, технические средства разведки (наблюдения), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.
Отпуск предоставляется с сохранением денежного довольствия.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабмин принял постановление, которым устанавливается выплата единовременного вознаграждения 70 тысяч гривен военным, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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