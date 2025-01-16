Новая услуга в «Дії»: кто может получать 1500 грн ежеквартально (как это сделать) — Finance.ua

Новая услуга в «Дії»: кто может получать 1500 грн ежеквартально (как это сделать) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Новая услуга в «Дії»: кто может получать 1500 грн ежеквартально (как это сделать)

В «Дії» запустили новую программу для ветеранов «Ветеранский спорт», которая предусматривает возможность получить 1500 грн ежеквартально на занятие спортом.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Запускаем новую программу вместе с Минветеранов — Ветеранский спорт, который поможет Защитникам и Защитницам восстановиться и вернуться к активной жизни», — написал он.

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Услуга предоставляется ветеранам с 18 лет.

Для этого достаточно иметь код налогоплательщика и подтвержденный статус в реестре ветеранов. Удостоверение в Дії не обязательно.

На вашу карту автоматически поступит 1500 грн для оплаты спортзалов, секций и клубов.

Как получить средства

Зайдите в приложение Дія.

Выберите пункт Ветеранский спорт в разделе Сервисы.

Откройте Дія. Карту и выберите ее для зачисления средств.

Отправьте заявку.

Чтобы получить пособие в первом квартале 2025 года, подайтесь до 20 января.

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Неизрасходованные средства возвращаются в бюджет, но в следующем квартале вы снова получаете полную сумму.

«Спорт — это не только физическое здоровье. Эта программа — о снижении стресса, знакомстве с новыми людьми и возвращении к привычной жизни», — резюмировал он.

Напомним, в Дії стало удобнее оплачивать госуслуги, налоги и сборы. Для этого стали подключать государственные банки. Первым к Дії присоединился Укргазбанк (UGB).

Также в приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее штрафы приходили только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дія» без необходимости ожидания 72 часа. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.

На портале Дія запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников. Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и предоставьте отсрочку другому — онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна руководителям и уполномоченным лицам компаний.

Минцифры запустило универсальную карту для всех государственных выплат — Дія.Карту. Карта, которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат.

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