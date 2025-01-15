Кабмин упростил перебронирование в «Дія» — Finance.ua

Кабмин упростил перебронирование в «Дія» Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Кабмин упростил перебронирование в «Дія»

Кабинет Министров Украины разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дія» без необходимости ожидания 72 часов. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Эти изменения решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового.

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Также правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее 50% от количества военнообязанных). Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.

«Упрощение процедуры бронирования для медицинских учреждений является своевременным решением, учитывающим критическую роль этих учреждений в поддержании жизнедеятельности страны. Особенно важна отмена ограничений по объемам бронирования для медицинских работников учреждений здравоохранения», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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Также Министерству развития общин и территорий предоставили право утверждать перечень украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Как получить статус критически важного предприятия:

Подготовить пакет документов в соответствии с новыми критериями. Обратиться в профильное Министерство или ОВА. Дождаться решения комиссии по присвоению статуса.

Напомним, что после кибератаки на реестры Министерства юстиции 19 декабря 2024 правительство продлило действующие бронирования на один месяц автоматически.

Если руководитель хочет, не дожидаясь 28 февраля, перебронировать работников, то нужно:

1) подтвердить критичность по новым критериям;

2) аннулировать предыдущее бронирование работника;

3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа).

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