Кабмин упростил перебронирование в «Дія» — Finance.ua
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Кабмин упростил перебронирование в «Дія»

Казна и Политика
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Кабмин упростил перебронирование в «Дія»
Кабмин упростил перебронирование в «Дія»
Кабинет Министров Украины разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дія» без необходимости ожидания 72 часов. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Эти изменения решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового.
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Также правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее 50% от количества военнообязанных). Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.
«Упрощение процедуры бронирования для медицинских учреждений является своевременным решением, учитывающим критическую роль этих учреждений в поддержании жизнедеятельности страны. Особенно важна отмена ограничений по объемам бронирования для медицинских работников учреждений здравоохранения», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
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Также Министерству развития общин и территорий предоставили право утверждать перечень украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Как получить статус критически важного предприятия:

  1. Подготовить пакет документов в соответствии с новыми критериями.
  2. Обратиться в профильное Министерство или ОВА.
  3. Дождаться решения комиссии по присвоению статуса.
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Напомним, что после кибератаки на реестры Министерства юстиции 19 декабря 2024 правительство продлило действующие бронирования на один месяц автоматически.
Если руководитель хочет, не дожидаясь 28 февраля, перебронировать работников, то нужно:
1) подтвердить критичность по новым критериям;
2) аннулировать предыдущее бронирование работника;
3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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