Как в «Дія» можно аннулировать бронирование сотрудников (алгоритм действия) — Finance.ua

Как в «Дія» можно аннулировать бронирование сотрудников (алгоритм действия) Сегодня 09:17 — Личные финансы

Как в «Дія» можно аннулировать бронирование сотрудников (алгоритм действия)

На портале «Дія» запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников.

Об этом пишет «Дія».

Достигли лимита забронированных работников?

Разбронируйте работника и отдайте отсрочку другому — онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний.

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Как аннулировать бронирование работника на портале «Дія»

Авторизируйтесь на портале с электронной подписью юридического лица.

Выберите услугу Аннулирование бронирования.

Подайте заявку с данными о работниках на разбронирование.

Проверьте заявку и подпишите ее электронной подписью.

Ожидайте результат получения — на электронной почте и в личном кабинете.

Обратите внимание, что податься на аннулирование можно только раз в 30 дней. А если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.

Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством экономики и Министерством обороны при содействии проекта «Поддержка цифровой трансформации», финансируемого USAID и UK Dev. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.

Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщал , что в «Дія» появятся новые сервисы:

1. Отображение разрешения на оружие. В «Дія» подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

2. эАкциз. Важная услуга для граждан и государства. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через «Дія», а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.

3. Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов.

4. Сервисы для бизнеса в комплексе э-Предприниматель. Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. К примеру, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения.

5. Сообщения о проблемах со связью. В период обесточиваний — сверхважная услуга. Сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог разрешить эту ситуацию.

6. «Дія.Підпис» для юридических лиц. Будет работать так же, как обічній «Дія.Підпис», но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

Справка Finance.ua:

В Украине запустили новую услугу — «Дія.Картка», которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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