Минцифры запустило универсальную карту для всех государственных выплат — «Дія.Картка» Сегодня 11:03 — Финтех и Карты

Минцифры запустило универсальную карту для всех государственных выплат — «Дія.Картка»

В Украине запустили новую услугу — «Дія.Картка», которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Создали карту вместе с банками, чтобы вам было удобнее получать выплаты от государства. Наша философия — непрерывно создавать удобные продукты и упорядочивать и совершенствовать даже то, что запускали раньше. Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Поэтому впоследствии вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат», — говорится в сообщении.

Он добавил, что на «Дія.Картка» уже стартовала первая услуга — «єКнига».

«Планируем в дальнейшем перевести выплаты „єПідтримка“, включая те, которые были в 2021—2023 годах. И уже в этом месяце запустим еще одну социальную выплату», — отметил Федоров.

Сейчас «Дія.Картка» можно открыть в нескольких банках:

ПриватБанк;

А-банк;

Аккордбанк;

Глобус банк;

monobank.

На этапе подключения еще три банка: Банк Кредит Днепр , Sense и Bank ¾.

«Со временем на „Дія.Картка“ будет больше государственных программ с „окрашенными“ средствами для целевых выплат», — подытожил министр.

Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, карта должна стать единственным местом для всех-всех государственных выплат.

«Наконец-то каждая новая выплата от государства не будет создавать вам в кошельке +1 карту. Первой выплатой там будет „єКнига“. Но надеюсь, все текущие программы в скором времени тоже переедут туда. А еще туда теоретически можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства. Но на это нужны соответствующие законодательные изменения», — написал Гороховский.

Чтобы получить карту, он рекомендует обновить приложение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.