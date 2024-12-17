Минцифры запустило универсальную карту для всех государственных выплат — «Дія.Картка» — Finance.ua
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Минцифры запустило универсальную карту для всех государственных выплат — «Дія.Картка»

Финтех и Карты
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Минцифры запустило универсальную карту для всех государственных выплат — «Дія.Картка»
Минцифры запустило универсальную карту для всех государственных выплат — «Дія.Картка»
В Украине запустили новую услугу — «Дія.Картка», которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«Создали карту вместе с банками, чтобы вам было удобнее получать выплаты от государства. Наша философия — непрерывно создавать удобные продукты и упорядочивать и совершенствовать даже то, что запускали раньше. Вместо нескольких карт — один удобный инструмент. Поэтому впоследствии вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат», — говорится в сообщении.
Он добавил, что на «Дія.Картка» уже стартовала первая услуга — «єКнига».
«Планируем в дальнейшем перевести выплаты „єПідтримка“, включая те, которые были в 2021—2023 годах. И уже в этом месяце запустим еще одну социальную выплату», — отметил Федоров.
Сейчас «Дія.Картка» можно открыть в нескольких банках:
  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • Аккордбанк;
  • Глобус банк;
  • monobank.
На этапе подключения еще три банка: Банк Кредит Днепр, Sense и Bank ¾.
«Со временем на „Дія.Картка“ будет больше государственных программ с „окрашенными“ средствами для целевых выплат», — подытожил министр.
Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, карта должна стать единственным местом для всех-всех государственных выплат.
«Наконец-то каждая новая выплата от государства не будет создавать вам в кошельке +1 карту. Первой выплатой там будет „єКнига“. Но надеюсь, все текущие программы в скором времени тоже переедут туда. А еще туда теоретически можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные средства. Но на это нужны соответствующие законодательные изменения», — написал Гороховский.
Чтобы получить карту, он рекомендует обновить приложение.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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