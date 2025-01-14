В «Дія» начали подключать государственные банки для улучшения платежных услуг — Finance.ua

В «Дія» начали подключать государственные банки для улучшения платежных услуг Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

В «Дія» начали подключать государственные банки для улучшения платежных услуг

В «Дія» стало удобнее оплачивать госуслуги, налоги и сборы. Для этого стали подключать государственные банки. Первым к «Дія» присоединился Укргазбанк (UGB).

Об этом сообщила пресс-служба «Дія».

«Для платежей подойдет и ваша украинская карта, и зарубежная, кроме карт россии и беларуси, конечно. Переходить ни в какие другие приложения при оплате не придется», — сказано в сообщении.

Что можно оплатить:

донаты на United24;

налоги ФЛП;

штрафы ПДД;

замену водительского удостоверения;

военные облигации;

судебные штрафы, судебный сбор;

брак онлайн.

«Как только к „Дія“ будут подключаться другие платежные партнеры — будем сразу сообщать в соцсетях», — говорится в сообщении.

Напомним, в приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

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В приложении «Дія» снова доступны свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.

Украинцы могут в приложении «Дія» найти информацию об отделениях банков, работающих при отключении света. Для просмотра карты Пунктов Несокрушимости в «Дія» перейдите в меню в раздел «Сервисы» — «Несокрушимость». Отделения сети Power Banking можно найти на карте среди общего списка Пунктов несокрушимости, выбрав удобство «Банкинг».

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