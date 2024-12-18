Пожаловаться на отсутствие мобильной связи можно будет через «Дія» — Finance.ua

Пожаловаться на отсутствие мобильной связи можно будет через «Дія» Сегодня 01:24

Пожаловаться на отсутствие мобильной связи можно будет через «Дія»

Кабинет Министров Украины утвердил порядок подачи через портал и приложение «Дія» информационного сообщения об отсутствии мобильной связи. Это необходимо для мониторинга качества и доступности связи.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его данным, порядок определяет механизм передачи средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дія», информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг.

Зачем это

Это делается с целью осуществления мониторинга качества и доступности электронных коммуникационных услуг, формирования предложений по внесению изменений в законодательство, необходимых для развития сферы электронных коммуникаций.

Справка Finance.ua:

Как объясняли в Минцифре, во время отключений света люди массово переходят на мобильный интернет.

«В Украине сеть построена таким образом, что большинство пользователей используют доступ к интернету через фиксированную сеть, остальные через мобильную связь. При этом 80% использования трафика происходит именно через фиксированную wi-fi сеть», — рассказал директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик.

В момент отключения электроэнергии мобильные телефоны пользователей переключаются на сотовые данные, чем увеличивают нагрузку на вышки мобильных операторов. Операторы не способны справиться со значительным ростом количества пользователей мобильного интернета. Как следствие, начинают возникать проблемы со связью.

Частотный ресурс мобильных операторов, от которого зависит пропускная способность сети, ограничен, и его нельзя просто так увеличить.

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