В 2024 году глобальный интернет-трафик вырос на 17,2%: использование интернета еще никогда не было столь высоким — Finance.ua

В 2024 году глобальный интернет-трафик вырос на 17,2%: использование интернета еще никогда не было столь высоким

Компания Cloudflare опубликовала свой ежегодный обзор интернет-трендов мира.

В этом году глобальный интернет-трафик вырос на 17,2%. На мобильные устройства приходится свыше 40%. В общей сложности более двух третей мобильного трафика идет с устройств Android.

Инфографика: Cloudflare

Google сохранил свою позицию самого популярного интернет-сервиса в целом. OpenAI остался на вершине категории «Генеративный ИИ». Binance продолжает возглавлять категории криптовалют. WhatsApp остался лучшей платформой для обмена сообщениями, а Facebook — лучшей социальной сетью.

Глобальный трафик Starlink в 2024 году вырос в 3,3 раза. Только в США трафик Starlink вырос более чем в 2,5 раза, а в Бразилии — в 17 раз. SpaceX со временем будет иметь серьезную конкуренцию в космосе со стороны таких конкурентов, как Amazon, но в настоящее время компания Маска является ведущим игроком.

Инфографика: Cloudflare

React, PHP и jQuery были среди самых популярных технологий, используемых для создания веб-сайтов, а HubSpot, Google и WordPress были среди самых популярных поставщиков вспомогательных услуг и платформ.

Go обогнал NodeJS как самый популярный язык, используемый для автоматизированных запросов к API. Почти 12% автоматизированных запросов к API осуществляются клиентами на основе Go, меньшие части приходятся на NodeJS, Python, Java и .NET. По сравнению с 2023 годом доля Go выросла примерно на 40%, что позволило ей занять первое место, тогда как доля NodeJS упала чуть более 30%. Доли Python и Java также выросли, а доля .NET упала.

Инфографика: Cloudflare

В 2024 году во всем мире наблюдалось 225 серьезных перебоев в работе интернета, многие из которых были вызваны правительственными решениями об отключении интернет-связи на региональном и национальном уровнях. Обрывы кабелей и отключение электроэнергии также были основными причинами.

